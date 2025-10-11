Ричмонд
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
12.10
Айлендерс
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.38
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
12.10
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.36
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
12.10
Детройт
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.94
X
4.50
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
12.10
Каролина
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.61
X
5.03
П2
4.60
Хоккей. НХЛ
12.10
Питтсбург
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.50
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
12.10
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.50
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
12.10
Флорида
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.38
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
12.10
Чикаго
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.54
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
12.10
Миннесота
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.57
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
12.10
Нэшвилл
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.42
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
12.10
Колорадо
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.49
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
12.10
Сан-Хосе
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.49
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
12.10
Сиэтл
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.56
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
12.10
Эдмонтон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.62
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Квартальнов о поражении от «Драконов»: нас подвела игровая дисциплина

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча «зубров» с «Шанхайскими Драконами» в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: БЕЛТА

В субботу, 11 октября, «зубры» имели минимальное преимущество после двух периодов, но все же уступили китайскому клубу со счетом 1:2. Автором единственной шайбы в составе «Динамо» стал Сэм Энас. Два дня назад наша команда также потерпела неудачу на площадке соперника — 2:3.

«Нас подвела игровая дисциплина. Два удаления в чужой зоне в конце игры предопределили исход матча. В последние 5−7 минут было мало концентрации. Должны были выводить шайбу, чтобы она не оставалась в средней зоне и шла дальше. Этого мы не выполнили. Дали сопернику немного воздуха, и они нас обыграли, — сказал Дмитрий Квартальнов. — Хотя моменты у нас были. Сегодня мы уже получше выглядели в большинстве, но опять не забросили. Считаю, что вратарь команды соперника здорово сыграл, но и вернувшийся Вася Демченко нас подтащил. У нас два хороших голкипера, будем их ротировать».

В таблице Западной конференции столичный клуб занимает шестое место, но отставание от идущих вторых «Драконов» составляет всего два балла. Далее «Динамо» проведет два матча в «Минск-Арене»: 14 октября с нижегородским «Торпедо» и 17 октября против нижнекамского «Нефтехимика».

Шанхай Дрэгонс
2:1
0:0, 0:1, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
11.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 8407 зрителей
Главные тренеры
Жерар Галлан
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Андрей Кареев
(00:00-52:21)
Василий Демченко
(00:00-58:55)
Андрей Кареев
(c 52:44)
1-й период
07:07
Уилл Райлли
13:51
Кристиан Хенкель
17:23
Гейдж Куинни
17:23
Вадим Мороз
2-й период
20:42
Вадим Шипачев
22:51
Спенсер Фу
27:15
Виталий Пинчук
29:31
Командный штраф
33:44
Сэм Энас
(Тай Смит, Алекс Лимож)
3-й период
51:15
Спенсер Фу
(Райан Спунер, Джозеф Душак)
52:44
Сэм Энас
56:07
Роберт Хэмилтон
57:10
Райан Спунер
(Гейдж Куинни, Адам Кленденинг)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Динамо Мн
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит