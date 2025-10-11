Квартальнов о поражении от «Драконов»: нас подвела игровая дисциплина

В субботу, 11 октября, «зубры» имели минимальное преимущество после двух периодов, но все же уступили китайскому клубу со счетом 1:2. Автором единственной шайбы в составе «Динамо» стал Сэм Энас. Два дня назад наша команда также потерпела неудачу на площадке соперника — 2:3.
«Нас подвела игровая дисциплина. Два удаления в чужой зоне в конце игры предопределили исход матча. В последние 5−7 минут было мало концентрации. Должны были выводить шайбу, чтобы она не оставалась в средней зоне и шла дальше. Этого мы не выполнили. Дали сопернику немного воздуха, и они нас обыграли, — сказал Дмитрий Квартальнов. — Хотя моменты у нас были. Сегодня мы уже получше выглядели в большинстве, но опять не забросили. Считаю, что вратарь команды соперника здорово сыграл, но и вернувшийся Вася Демченко нас подтащил. У нас два хороших голкипера, будем их ротировать».
В таблице Западной конференции столичный клуб занимает шестое место, но отставание от идущих вторых «Драконов» составляет всего два балла. Далее «Динамо» проведет два матча в «Минск-Арене»: 14 октября с нижегородским «Торпедо» и 17 октября против нижнекамского «Нефтехимика».
Жерар Галлан
Дмитрий Квартальнов
Андрей Кареев
(00:00-52:21)
Василий Демченко
(00:00-58:55)
Андрей Кареев
(c 52:44)
07:07
Уилл Райлли
13:51
Кристиан Хенкель
17:23
Гейдж Куинни
17:23
Вадим Мороз
20:42
Вадим Шипачев
22:51
Спенсер Фу
27:15
Виталий Пинчук
29:31
Командный штраф
33:44
Сэм Энас
(Тай Смит, Алекс Лимож)
51:15
Спенсер Фу
(Райан Спунер, Джозеф Душак)
52:44
Сэм Энас
56:07
Роберт Хэмилтон
57:10
Райан Спунер
(Гейдж Куинни, Адам Кленденинг)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит