Квартальнов о поражении от «Драконов»: нас подвела игровая дисциплина

«Нас подвела игровая дисциплина. Два удаления в чужой зоне в конце игры предопределили исход матча. В последние 5−7 минут было мало концентрации. Должны были выводить шайбу, чтобы она не оставалась в средней зоне и шла дальше. Этого мы не выполнили. Дали сопернику немного воздуха, и они нас обыграли, — сказал Дмитрий Квартальнов. — Хотя моменты у нас были. Сегодня мы уже получше выглядели в большинстве, но опять не забросили. Считаю, что вратарь команды соперника здорово сыграл, но и вернувшийся Вася Демченко нас подтащил. У нас два хороших голкипера, будем их ротировать».