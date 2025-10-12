«Лида» выиграла пятый матч подряд в экстралиге и прервала победную серию «Металлурга»

Поединок 13-го тура состоялся на западе страны. Форвард хозяев Максим Кунишников вывел свою команду вперед на 18-й минуте встречи, в начале третьего периода Владимир Онуфриюк удвоил перевес «рыцарей». В оставшееся время «Металлург» сумел ответить только голом Ильи Спата, точку в игре броском в пустые ворота поставил Станислав Герасимов. В итоге 3:1 в пользу «Лиды», которая выиграла пятый матч кряду. Жлобинский клуб в свою очередь прервал серию из пяти викторий.