Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.21
X
4.30
П2
2.01
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

«Лида» выиграла пятый матч подряд в экстралиге и прервала победную серию «Металлурга»

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Лида» обыграла жлобинский «Металлург» в центральном матче воскресенья в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Поединок 13-го тура состоялся на западе страны. Форвард хозяев Максим Кунишников вывел свою команду вперед на 18-й минуте встречи, в начале третьего периода Владимир Онуфриюк удвоил перевес «рыцарей». В оставшееся время «Металлург» сумел ответить только голом Ильи Спата, точку в игре броском в пустые ворота поставил Станислав Герасимов. В итоге 3:1 в пользу «Лиды», которая выиграла пятый матч кряду. Жлобинский клуб в свою очередь прервал серию из пяти викторий.

Ранее 12 октября «Динамо-Молодечно» на выезде не оставило шансов «Авиатору» — 6:2. Три шайбы за «бело-голубых» забросил Павел Развадовский, который также отдал две голевые передачи. 36-летний нападающий перешагнул порог в 500 набранных очков за карьеру в экстралиге. Молодечненцы одержали 11-ю победу подряд и на пару с «Лидой» продолжают возглавлять турнирную таблицу.

Также в воскресенье «Витебск» в гостях разобрался с «Могилевом» (5:1), по три результативных балла за северян набрали братья Ахмед и Магомед Гимбатовы. 13 октября в чемпионате Беларуси по хоккею состоятся четыре матча.