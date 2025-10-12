«Лида» выиграла пятый матч подряд в экстралиге и прервала победную серию «Металлурга»

Поединок 13-го тура состоялся на западе страны. Форвард хозяев Максим Кунишников вывел свою команду вперед на 18-й минуте встречи, в начале третьего периода Владимир Онуфриюк удвоил перевес «рыцарей». В оставшееся время «Металлург» сумел ответить только голом Ильи Спата, точку в игре броском в пустые ворота поставил Станислав Герасимов. В итоге 3:1 в пользу «Лиды», которая выиграла пятый матч кряду. Жлобинский клуб в свою очередь прервал серию из пяти викторий.
Ранее 12 октября «Динамо-Молодечно» на выезде не оставило шансов «Авиатору» — 6:2. Три шайбы за «бело-голубых» забросил Павел Развадовский, который также отдал две голевые передачи. 36-летний нападающий перешагнул порог в 500 набранных очков за карьеру в экстралиге. Молодечненцы одержали 11-ю победу подряд и на пару с «Лидой» продолжают возглавлять турнирную таблицу.
Также в воскресенье «Витебск» в гостях разобрался с «Могилевом» (5:1), по три результативных балла за северян набрали братья Ахмед и Магомед Гимбатовы. 13 октября в чемпионате Беларуси по хоккею состоятся четыре матча.