КХЛ должна переиграть матч СКА — «Автомобилист». Даже если это не по регламенту

Когда Андрей Педан бросил по воротам, а потом вскинул руки вверх, то ни у кого не было вопросов по поводу правильности гола. Не среагировали ни судьи, ни хоккеисты. Была тишина и во время минутной паузы, когда клубы могут взять запрос на взятие ворот. Уверен, что тренеры по видео «Автомобилиста» быстро смотрели момент на офсайд, на помеху вратарю, на то, не покидала ли шайба площадку и не останавливал ли ее кто-то клюшкой выше плеча. Могли ли они заметить ошибку с шайбой? Наверное, могли. И обязаны были поднять шум.