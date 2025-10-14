КХЛ должна переиграть матч СКА — «Автомобилист». Даже если это не по регламенту

Еще одна скандальная ситуация случилась в чемпионате КХЛ. После окончания матча СКА — «Автомобилист», когда уже шла пресс-конференция даже не Николая Заварухина, а Игоря Ларионова, лига сообщила, что второго гола в ворота гостей не было, шайба не пересекла линию ворот. И была отличная приписка: департамент судейства КХЛ приносит извинение участникам и всем болельщикам за этот эпизод. Хорошо, но разве этого достаточно? И появилось еще больше вопросов.
Когда Андрей Педан бросил по воротам, а потом вскинул руки вверх, то ни у кого не было вопросов по поводу правильности гола. Не среагировали ни судьи, ни хоккеисты. Была тишина и во время минутной паузы, когда клубы могут взять запрос на взятие ворот. Уверен, что тренеры по видео «Автомобилиста» быстро смотрели момент на офсайд, на помеху вратарю, на то, не покидала ли шайба площадку и не останавливал ли ее кто-то клюшкой выше плеча. Могли ли они заметить ошибку с шайбой? Наверное, могли. И обязаны были поднять шум.
Как же это возможно, спросите вы, если на пересечение линии ворот нельзя брать запрос? Легко. Можно было потребовать просмотр момента на помеху вратарю, «военная» комната была обязана разобраться, а с одной из камер четко видно, что шайба не пересекла линию ворот. Я не знаю, как бы там дальше действовали по правилам. Наказали бы «Автомобилист» за неправильный запрос или простили, но гол не засчитали бы.
Однако сваливать все на клубных работников неправильно, но они точно виноваты лишь в том, что их команда пострадала. Главный урон лиге нанес судья видеоповторов. Как раз этот человек должен смотреть, пересекла ли шайба линию ворот. Там не бывает исключений. Даже если весь мир видел, что гол был, он обязан промотать момент и убедиться в этом. Потому что этим и занимается судья видеоповторов, он следит за такими эпизодами, в его власти включить желтый фонарь на судейском столике и все изменить.
Почему же он этого не сделал? Так кто же сейчас объяснит! Не сделал, и все. Тут же лига объявила, что этот арбитр пожизненно отстранен от работы, но ничего вернуть нельзя. «Автомобилист» даже протест подать не может, так как в регламенте четко сказано, что протесты не принимаются на судейские решения.
Но для КХЛ это удар. Зафиксирован незаконный результат матча, все пошло в таблицу, а одна из команд существенно пострадала. Представьте, что в марте «Автомобилисту» не хватит одного-двух очков для решения какой-то локальной задачи: попадания в плей-офф или они не смогут занять то место, что поможет получить более легкого соперника на ранней стадии.
И я понимаю, что «Автомобилист» не может подать протест, так как в регламенте это не предусмотрено. Но может же сама лига принять решение переиграть матч? Ведь этот гол стал победным и повлиял на ход турнира. Возможно, в регламенте этого не написано, но мы уже все привыкли, что основной закон лиги меняется довольно легко в самых неожиданных ситуациях. Даже во время сезона, примеры были.
Есть и еще один момент, который не дает покоя. В свое время генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский неправильно посчитал иностранцев в своей команде, ей засчитали два технических поражения, и клуб не попал в плей-офф. Это стоило менеджеру работы, а он сейчас объясняет, что доверил решить вопрос своему сотруднику, который ошибся. Так-то Фастовский напрямую не виноват, но работу потерял, и всем кажется, что это справедливое решение.
И хочется разобраться, подходит ли новосибирский пример к нынешней ситуации. Судья видеоповторов не с улицы в комнату с мониторами зашел. Как можно ставить на такой важный пост людей, которые ошибаются в простейшей ситуации? Что лига предпримет-то? Извинений недостаточно.
Игорь Ларионов
Николай Заварухин
Артемий Плешков
Евгений Аликин
(00:00-56:05)
Евгений Аликин
(57:39-59:14)
16:11
Матвей Короткий
(Джозеф Бландизи, Андрей Педан)
22:42
Даниил Карпович
23:27
Юрий Паутов
33:35
Кертис Волк
(Егор Черников, Даниил Малоросиянов)
45:17
Андрей Педан
(Марат Хайруллин, Михаил Воробьев)
55:22
Тревор Мерфи
57:39
Дмитрий Юдин
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит