Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.10
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.31
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
15.10
Монреаль
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.32
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
15.10
Рейнджерс
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.34
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
15.10
Торонто
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.53
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
15.10
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.42
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
15.10
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.61
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
15.10
Сан-Хосе
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
4.43
X
4.80
П2
1.67
Хоккей. НХЛ
15.10
Анахайм
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.62
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
8
П1
X
П2

Российский хоккеист захотел через суд вернуть подаренную бывшей жене сумку

Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Даниил Вовченко подал в суд на бывшую супругу Яну Вовченко-Александрову с целью отсудить у нее купленные ей подарки.

Источник: РИА "Новости"

Об этом девушка сообщила в сторис в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вовченко опубликовала снимок судебного документа, в котором оценивается стоимость сумки Hermes Bikrin, которую ее бывший муж намерен вернуть через суд. «Вы когда-нибудь делили с мужем свою сумку, купленную с ним же вам на день рождения 50 на 50? А я да, стринги мои не дать доносить?» — подписала она публикацию.

Девушка также показала судебные документы, в которых хоккеист просить взыскать с нее денежные средства и расходы на оплату судебных расходов. «Все доказательства у нас на руках, двигаемся к финалу пусть и под стук со дна», — отметила она.

В 2024 году «Металлург» в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее магнитогорскому клубу удавалось брать трофей в сезонах 2013/2014 и 2015/2016.

Ранее сообщалось, что певица Пелагея выиграла суд у бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Теперь их 7-летней дочери Таисии можно выезжать за границу вне зависимости от желания отца.