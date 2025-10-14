«Шанхай Дрэгонс» обыграл «Динамо» и возглавил Западную конференцию КХЛ

«Шанхай Дрэгонс» одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала в 14 играх 20 очков, столько же баллов на счету ярославского «Локомотива», который уступает по дополнительным показателям. «Динамо» идет на шестом месте Запада с 17 очками после 14 встреч.