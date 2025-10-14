Ричмонд
«Шанхай Дрэгонс» обыграл «Динамо» и возглавил Западную конференцию КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Источник: ХК "Шанхай Дрэгонс"

ТАСС, 14 октября. Китайский «Шанхай Дрэгонс» со счетом 3:2 обыграл московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 4 710 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (5-я минута), Гейдж Куинни (15) и Борна Рендулич (24). У «Динамо» отличились Седрик Пакетт (21) и Игорь Ожиганов (39).

«Шанхай Дрэгонс» одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала в 14 играх 20 очков, столько же баллов на счету ярославского «Локомотива», который уступает по дополнительным показателям. «Динамо» идет на шестом месте Запада с 17 очками после 14 встреч.

Следующий матч в КХЛ «Шанхай Дрэгонс» и «Динамо» проведут между собой. Команды встретятся в Санкт-Петербурге 16 октября.

В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» на выезде победила казахстанский «Барыс» (4:3 после буллитов), минское «Динамо» дома переиграло нижегородское «Торпедо» (7:1).

Шанхай Дрэгонс
3:2
2:0, 1:2, 0:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
14.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 4710 зрителей
Главные тренеры
Жерар Галлан
Алексей Кудашов
Вратари
Патрик Рибар
Владислав Подъяпольский
(00:00-56:54)
1-й период
04:04
Никита Попугаев
(Кевин Лабанк, Адам Кленденинг)
05:03
Нэйт Сукезе
14:40
Гейдж Куинни
19:26
Кевин Лабанк
2-й период
20:29
Седрик Пакетт
(Джордан Уил, Никита Гусев)
21:41
Седрик Пакетт
23:01
Борна Рендулич
(Гейдж Куинни, Ник Меркли)
29:12
Уилл Райлли
33:08
Артем Сергеев
35:44
Джордан Уил
38:47
Игорь Ожиганов
(Антон Слепышев, Седрик Пакетт)
3-й период
55:37
Владислав Валенцов
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Динамо М
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит