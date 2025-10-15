«Амур» прервал шестиматчевую серию поражений от «Спартака» в КХЛ

«Спартак» располагается на пятой строчке в таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 15 играх. «Амур» прервал серию поражений от «Спартака» из шести матчей в КХЛ. Команда занимает седьмое место на Востоке, имея в активе 14 очков в 14 матчах.