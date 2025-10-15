Ричмонд
«Амур» прервал шестиматчевую серию поражений от «Спартака» в КХЛ

Хабаровский клуб обыграл красно-белых дома со счетом 4:3.

Источник: ХК "Амур"

ХАБАРОВСК, 15 октября. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Слепец (11-я минута), Игнат Коротких (29, 47) и Сергей Дубакин (60). У проигравших отметились Адам Ружичка (25), Александр Беляев (53) и Люк Локхарт (59).

«Спартак» располагается на пятой строчке в таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 15 играх. «Амур» прервал серию поражений от «Спартака» из шести матчей в КХЛ. Команда занимает седьмое место на Востоке, имея в активе 14 очков в 14 матчах.

В следующем матче «Амур» примет тольяттинскую «Ладу». «Спартак» на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом». Встречи пройдут 17 октября.

Амур
4:3
1:0, 1:1, 2:2
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
15.10.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Алексей Жамнов
Вратари
Максим Дорожко
Дмитрий Николаев
1-й период
05:59
Командный штраф
10:43
Кирилл Слепец
(Артем Шварев)
2-й период
24:28
Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Андрей Миронов)
28:55
Игнат Коротких
(Виктор Балдаев, Ярослав Лихачев)
3-й период
46:43
Игнат Коротких
(Сергей Дубакин, Никита Евсеев)
52:08
Александр Беляев
(Павел Порядин, Герман Рубцов)
58:50
Лукас Локхарт
(Дмитрий Вишневский, Кристиан Ярош)
59:45
Сергей Дубакин
(Игнат Коротких)
Статистика
Амур
Спартак
Штрафное время
0
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит