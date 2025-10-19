Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
1
:
Шанхай Дрэгонс
1
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.00
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
22.10
Айлендерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.96
П2
3.97
Хоккей. НХЛ
22.10
Вашингтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.07
П2
4.58
Хоккей. НХЛ
22.10
Оттава
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.39
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
22.10
Питтсбург
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.34
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
22.10
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
22.10
Бостон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.36
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.75
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
22.10
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.38
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
22.10
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.32
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.39
П2
2.11
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

«Торпедо» впервые с сентября выиграло домашний матч в КХЛ

В воскресенье нижегородская команда победила тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:3.

Источник: https://vk.com/torpedonn

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» дома со счетом 5:3 обыграло тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта «Нагорный» в присутствии 5 500 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Владислав Фирстов (6-я минута), Михаил Науменков (8), Михаил Абрамов (25), Кирилл Воронин (59) и Александр Яремчук (60). У «Лады» отличились Андрей Обидин (8, 11) и Андрей Алтыбармакян (50).

«Торпедо» прервало серию из пяти домашних поражений в КХЛ. В предыдущий раз подопечные Алексея Исакова побеждали на своем льду 12 сентября, тогда нижегородцы также победили «Ладу», встреча закончилась со счетом 4:3. Тольяттинцы потерпели третье поражение подряд.

«Торпедо» благодаря победе поднялось на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, нижегородцы набрали 21 очко в 19 играх. «Лада» идет на 10-м месте на Западе с 10 очками после 17 встреч. В следующем матче «Торпедо» 22 октября на выезде сыграет с «Сочи», «Лада» в этот же день примет минское «Динамо».

Торпедо
5:3
2:2, 1:0, 2:1
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
19.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Павел Десятков
Вратари
Денис Костин
Александр Трушков
(00:00-58:28)
Александр Трушков
(c 59:35)
1-й период
05:30
Владислав Фирстов
07:17
Андрей Обидин
(Данил Башкиров, Андрей Алтыбармакян)
07:52
Михаил Науменков
(Александр Яремчук, Андрей Белевич)
10:27
Андрей Обидин
(Данил Башкиров)
16:37
Василий Атанасов
2-й период
20:56
Георгий Белоусов
24:04
Никита Михайлов
24:58
Михаил Абрамов
(Бобби Нарделла, Василий Атанасов)
33:32
Алексей Кручинин
38:44
Василий Атанасов
3-й период
49:56
Андрей Алтыбармакян
(Виктор Антипин)
58:07
Кирилл Воронин
(Александр Яремчук)
59:35
Александр Яремчук
(Алексей Кручинин)
Статистика
Торпедо
Лада
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит