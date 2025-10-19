«Торпедо» впервые с сентября выиграло домашний матч в КХЛ

«Торпедо» благодаря победе поднялось на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, нижегородцы набрали 21 очко в 19 играх. «Лада» идет на 10-м месте на Западе с 10 очками после 17 встреч. В следующем матче «Торпедо» 22 октября на выезде сыграет с «Сочи», «Лада» в этот же день примет минское «Динамо».