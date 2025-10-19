«Торпедо» впервые с сентября выиграло домашний матч в КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» дома со счетом 5:3 обыграло тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта «Нагорный» в присутствии 5 500 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Владислав Фирстов (6-я минута), Михаил Науменков (8), Михаил Абрамов (25), Кирилл Воронин (59) и Александр Яремчук (60). У «Лады» отличились Андрей Обидин (8, 11) и Андрей Алтыбармакян (50).
«Торпедо» прервало серию из пяти домашних поражений в КХЛ. В предыдущий раз подопечные Алексея Исакова побеждали на своем льду 12 сентября, тогда нижегородцы также победили «Ладу», встреча закончилась со счетом 4:3. Тольяттинцы потерпели третье поражение подряд.
«Торпедо» благодаря победе поднялось на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, нижегородцы набрали 21 очко в 19 играх. «Лада» идет на 10-м месте на Западе с 10 очками после 17 встреч. В следующем матче «Торпедо» 22 октября на выезде сыграет с «Сочи», «Лада» в этот же день примет минское «Динамо».
Алексей Исаков
Павел Десятков
Денис Костин
Александр Трушков
(00:00-58:28)
Александр Трушков
(c 59:35)
05:30
Владислав Фирстов
07:17
Андрей Обидин
(Данил Башкиров, Андрей Алтыбармакян)
07:52
Михаил Науменков
(Александр Яремчук, Андрей Белевич)
10:27
Андрей Обидин
(Данил Башкиров)
16:37
Василий Атанасов
20:56
Георгий Белоусов
24:04
Никита Михайлов
24:58
Михаил Абрамов
(Бобби Нарделла, Василий Атанасов)
33:32
Алексей Кручинин
38:44
Василий Атанасов
49:56
Андрей Алтыбармакян
(Виктор Антипин)
58:07
Кирилл Воронин
(Александр Яремчук)
59:35
Александр Яремчук
(Алексей Кручинин)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит