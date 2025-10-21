Ружичка и Порядин могут пропустить ближайший матч КХЛ с «Динамо»

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Нападающие «Спартака» Адам Ружичка и Павел Порядин с большой вероятностью пропустят ближайший матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо». Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Лучший снайпер команды Ружичка пропустил во вторник матч с «Шанхай Дрэгонс» из-за болезни, а Порядин в первом периоде получил травму и на лед больше не выходил.
«По Порядину пока не готов сказать. Ясно, что у него травма. Как надолго он выбыл, поймем после следующей игры. Что касается Ружички, то сомневаюсь, что мы увидим его в следующей игре», — сказал Жамнов.
«Спартак» дома обыграл китайскую команду по буллитам со счетом 7:6, по ходу матча ведя 3:1 и уступая 3:6. «Игроки начинают делать те вещи, которые не просят. Самое интересное, что их делают ведущие игроки, это неприемлемо. Контролируем игру, все делаем правильно, потом сами себе усложняем жизнь. Я это вижу, стараюсь убрать в игре. Но пока дается тяжело», — оценил Жамнов игру команды в матче с «Шанхаем».
Первый гол в КХЛ забил Иван Рябов, который в мае в составе «Спартака» выиграл Кубок Харламова Молодежной хоккейной лиги. «Мы его и вызывали, я планировал, что он будет играть, и будем подпускать его к следующей игре. Что касается его буллита [в послематчевой серии], я выпустил его, так как видел, как он забивает их в молодежке», — сказал Жамнов.
«Спартак» сыграет с «Динамо» дома 23 октября.