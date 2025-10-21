Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02:30
Бостон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.36
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.75
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.43
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.34
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Ружичка и Порядин могут пропустить ближайший матч КХЛ с «Динамо»

Ружичка пропустил матч с «Шанхай Дрэгонс» из-за болезни, а Порядин в первом периоде получил травму и на лед больше не выходил.

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Нападающие «Спартака» Адам Ружичка и Павел Порядин с большой вероятностью пропустят ближайший матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо». Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Лучший снайпер команды Ружичка пропустил во вторник матч с «Шанхай Дрэгонс» из-за болезни, а Порядин в первом периоде получил травму и на лед больше не выходил.

«По Порядину пока не готов сказать. Ясно, что у него травма. Как надолго он выбыл, поймем после следующей игры. Что касается Ружички, то сомневаюсь, что мы увидим его в следующей игре», — сказал Жамнов.

«Спартак» дома обыграл китайскую команду по буллитам со счетом 7:6, по ходу матча ведя 3:1 и уступая 3:6. «Игроки начинают делать те вещи, которые не просят. Самое интересное, что их делают ведущие игроки, это неприемлемо. Контролируем игру, все делаем правильно, потом сами себе усложняем жизнь. Я это вижу, стараюсь убрать в игре. Но пока дается тяжело», — оценил Жамнов игру команды в матче с «Шанхаем».

Первый гол в КХЛ забил Иван Рябов, который в мае в составе «Спартака» выиграл Кубок Харламова Молодежной хоккейной лиги. «Мы его и вызывали, я планировал, что он будет играть, и будем подпускать его к следующей игре. Что касается его буллита [в послематчевой серии], я выпустил его, так как видел, как он забивает их в молодежке», — сказал Жамнов.

«Спартак» сыграет с «Динамо» дома 23 октября.