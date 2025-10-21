Ружичка и Порядин могут пропустить ближайший матч КХЛ с «Динамо»

Первый гол в КХЛ забил Иван Рябов, который в мае в составе «Спартака» выиграл Кубок Харламова Молодежной хоккейной лиги. «Мы его и вызывали, я планировал, что он будет играть, и будем подпускать его к следующей игре. Что касается его буллита [в послематчевой серии], я выпустил его, так как видел, как он забивает их в молодежке», — сказал Жамнов.