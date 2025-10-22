Ричмонд
Радулова обвинили в мошенничестве на сумму свыше 20 млн долларов, пишут СМИ

Mash: Радулова обвинили в мошенничестве на сумму свыше 20 млн долларов.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывший председатель совета директоров «Транснационального банка» Сергей Кононов обвинил хоккеиста ярославского «Локомотива» Александра Радулова в мошенничестве, связанным с незаконным присвоением компании, владеющей зданием в центре Москвы стоимостью более 20 млн долларов, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, до отзыва лицензии у «Транснационального банка» в 2015 году Радулов был его клиентом и, по словам представителей Кононова, размещал вклад на особых условиях. После банкротства банка хоккеист потребовал у Кононова возврата средств, и в качестве обеспечения долга банкир передал Радулову во временное управление компанию «Дисконт Центр XXI». Владеемое компанией здание на Арбате сдавалось в аренду, а доходы от него поступали хоккеисту.

Отмечается, что по условиям соглашения здание должно было вернуться к Кононову после полного погашения долга. Однако в 2019 году Радулов якобы переоформил право собственности на компанию на своего отца. После требования вернуть компанию спортсмен подал в правоохранительные органы заявление о хищении у него 20 млн долларов.

По материалам судебного дела, сначала Кононов пообещал вернуть деньги и заключил с хоккеистом контракт о постепенных выплатах и даже начал его исполнять, но остался должен ему 18,8 миллиона долларов. В итоге арбитражный суд обязал его выплатить спортсмену долг, договорные проценты и проценты за пользование чужими денежными средствами — всего более 25 миллионов долларов. В сентябре 2024 года Кононов был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 12 годам лишения свободы.

По данным Mash, представители осужденного заявляют, что Кононов добивается возбуждения уголовного дела в отношении Радулова. Адвокат нападающего ярославского «Локомотива» Тимофей Цаголов утверждает, что его клиент намерен вернуть компанию после того, как получит от Кононова всю сумму.

Банк России отозвал лицензию у «Транснационального банка» в апреле 2015 года. По величине активов на 1 января 2015 года занимал, по данным ЦБ, 185-е место в банковской системе РФ.