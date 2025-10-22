Радулова обвинили в мошенничестве на сумму свыше 20 млн долларов, пишут СМИ

По материалам судебного дела, сначала Кононов пообещал вернуть деньги и заключил с хоккеистом контракт о постепенных выплатах и даже начал его исполнять, но остался должен ему 18,8 миллиона долларов. В итоге арбитражный суд обязал его выплатить спортсмену долг, договорные проценты и проценты за пользование чужими денежными средствами — всего более 25 миллионов долларов. В сентябре 2024 года Кононов был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 12 годам лишения свободы.