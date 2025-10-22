Дубль Галиева и шатаут Фукале принесли «Динамо» победу над «Ладой»

Поединок команд из Минска и Тольятти состоялся на «Лада-Арене». Стартовая треть прошла с перевесом хозяев, которые, тем не менее, не сумели преобразовать игровое преимущество в голы. В середине второго периода счет в матче открыли «зубры» — большинство реализовал лучший бомбардир столичного клуба Сэм Энас, для которого эта шайба стала десятой в текущем сезоне.