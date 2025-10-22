Дубль Галиева и шатаут Фукале принесли «Динамо» победу над «Ладой»

Поединок команд из Минска и Тольятти состоялся на «Лада-Арене». Стартовая треть прошла с перевесом хозяев, которые, тем не менее, не сумели преобразовать игровое преимущество в голы. В середине второго периода счет в матче открыли «зубры» — большинство реализовал лучший бомбардир столичного клуба Сэм Энас, для которого эта шайба стала десятой в текущем сезоне.
Тренерский штаб «Лады» запросил просмотр момента на предмет нарушения правил, но криминала со стороны минчан судьи не увидели. За задержку времени игры тольяттинский клуб был наказан двухминутным штрафом, чем вновь воспользовались гости — цель поразил Станислав Галиев, продливший личную результативную серию до четырех матчей.
В начале заключительной трети российский нападающий «зубров» оформил дубль, снова отличившись при игре в формате «5 на 4». Незадолго до финальной сирены окончательный счет установил Алекс Лимож — в итоге 4:0 в пользу «Динамо». Голкипер минчан Зак Фукале отразил все 23 броска соперника, записав в свой актив уже третий «сухой матч» в нынешней регулярке.
Столичный клуб добился гостевой победы впервые в этом октябре. Наша команда с 21 баллом занимает пятое место в Западной конференции. Далее «зубров» ожидает восьмиматчевая домашняя серия, которая стартует 24 октября. В Минск приедут соседи по турнирной таблице «Шанхайские Драконы», которые уже дважды обыграли «бело-голубых» в этом месяце.
Павел Десятков
Дмитрий Квартальнов
Иван Бочаров
Закари Фукале
10:48
Сэм Энас
21:16
Вадим Мороз
32:35
Иван Савчик
33:22
Сэм Энас
(Виталий Пинчук)
33:22
Командный штраф
34:33
Станислав Галиев
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
38:27
Джош Брук
43:56
Дмитрий Кугрышев
44:26
Станислав Галиев
56:55
Алекс Лимож
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
57:09
Андрей Обидин
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит