Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА
2
:
ЦСКА
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.00
П2
1.04
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
1
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
6.55
П2
7.50
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.47
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.38
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.34
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Дубль Галиева и шатаут Фукале принесли «Динамо» победу над «Ладой»

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Кадр из трансляции

Поединок команд из Минска и Тольятти состоялся на «Лада-Арене». Стартовая треть прошла с перевесом хозяев, которые, тем не менее, не сумели преобразовать игровое преимущество в голы. В середине второго периода счет в матче открыли «зубры» — большинство реализовал лучший бомбардир столичного клуба Сэм Энас, для которого эта шайба стала десятой в текущем сезоне.

Тренерский штаб «Лады» запросил просмотр момента на предмет нарушения правил, но криминала со стороны минчан судьи не увидели. За задержку времени игры тольяттинский клуб был наказан двухминутным штрафом, чем вновь воспользовались гости — цель поразил Станислав Галиев, продливший личную результативную серию до четырех матчей.

В начале заключительной трети российский нападающий «зубров» оформил дубль, снова отличившись при игре в формате «5 на 4». Незадолго до финальной сирены окончательный счет установил Алекс Лимож — в итоге 4:0 в пользу «Динамо». Голкипер минчан Зак Фукале отразил все 23 броска соперника, записав в свой актив уже третий «сухой матч» в нынешней регулярке.

Столичный клуб добился гостевой победы впервые в этом октябре. Наша команда с 21 баллом занимает пятое место в Западной конференции. Далее «зубров» ожидает восьмиматчевая домашняя серия, которая стартует 24 октября. В Минск приедут соседи по турнирной таблице «Шанхайские Драконы», которые уже дважды обыграли «бело-голубых» в этом месяце.

Лада
0:4
0:0, 0:2, 0:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
22.10.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4152 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Иван Бочаров
Закари Фукале
1-й период
10:48
Сэм Энас
2-й период
21:16
Вадим Мороз
32:35
Иван Савчик
33:22
Сэм Энас
(Виталий Пинчук)
33:22
Командный штраф
34:33
Станислав Галиев
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
38:27
Джош Брук
3-й период
43:56
Дмитрий Кугрышев
44:26
Станислав Галиев
56:55
Алекс Лимож
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
57:09
Андрей Обидин
Статистика
Лада
Динамо Мн
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит