Голышев впервые после отбытия дисквалификации попал в заявку на игру КХЛ

Голышеву 30 лет, в прошлом регулярном чемпионате хоккеист провел 52 матча, в которых забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи. В семи играх плей-офф форвард отметился голом и результативным пасом. В КХЛ он выступал только за «Автомобилист». В сезоне-2021/22 провел 15 игр в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс».