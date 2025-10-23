Голышев впервые после отбытия дисквалификации попал в заявку на игру КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Хоккеист екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев впервые попал в заявку на игру Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
23 октября «Автомобилист» сыграет дома против челябинского «Трактора». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
23 апреля хоккеист был отстранен от участия в матчах чемпионата из-за обнаружения в допинг-пробе запрещенной субстанции. 25 сентября прошли слушания с участием Голышева и представителей Российского антидопингового агентства, по итогам которых хоккеист был дисквалифицирован на полгода с момента обнаружения запрещенного вещества. Срок дисквалификации истек 18 октября.
Голышеву 30 лет, в прошлом регулярном чемпионате хоккеист провел 52 матча, в которых забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи. В семи играх плей-офф форвард отметился голом и результативным пасом. В КХЛ он выступал только за «Автомобилист». В сезоне-2021/22 провел 15 игр в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс».