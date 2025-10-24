Минские динамовцы обыграли «Шанхайских Драконов» на старте домашней серии

В первом матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Шанхайских Драконов». «Зубры» вышли вперед в середине стартовой трети усилиями самого результативного звена в КХЛ — с передач Виталия Пинчука и Алекса Лиможа отличился Сэм Энас. Гости сравняли счет в начале второго периода, и за оставшиеся 37 минут основного времени цифры на табло не изменились. Овертайм также не выявил победителя, а в серии послематчевых бросков точнее оказались хоккеисты «Динамо» — в итоге 2:1.