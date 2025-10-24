Ричмонд
Минские динамовцы обыграли «Шанхайских Драконов» на старте домашней серии

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» удачно начали самую продолжительную домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первом матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Шанхайских Драконов». «Зубры» вышли вперед в середине стартовой трети усилиями самого результативного звена в КХЛ — с передач Виталия Пинчука и Алекса Лиможа отличился Сэм Энас. Гости сравняли счет в начале второго периода, и за оставшиеся 37 минут основного времени цифры на табло не изменились. Овертайм также не выявил победителя, а в серии послематчевых бросков точнее оказались хоккеисты «Динамо» — в итоге 2:1.

Минчане впервые обыграли «Драконов» в текущем сезоне, две предыдущие встречи команд в начале месяца в Санкт-Петербурге завершились в пользу китайского клуба. «Динамо» и «Шанхай» сравнялись на четвертом месте в таблице Запада, у обеих команд по 23 очка. Следующий поединок на «Минск-Арене» «зубры» проведут 28 октября против аутсайдера конференции «Сочи».

Динамо Мн
2:1
1:0, 0:1, 0:0, 0:0
Б
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
24.10.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Жерар Галлан
Вратари
Василий Демченко
Патрик Рибар
(00:00-65:00)
Андрей Тихомиров
(c 65:00)
1-й период
07:51
Остин Вагнер
09:31
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
13:01
Патрик Рибар
16:09
Гейдж Куинни
2-й период
23:04
Грэг Маккэг
(Павел Акользин)
28:37
Остин Вагнер
3-й период
46:15
Джош Брук
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Даррен Дитц
(Динамо Мн)
Статистика
Динамо Мн
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
2
8
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит