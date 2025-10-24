Минские динамовцы обыграли «Шанхайских Драконов» на старте домашней серии

В первом матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Шанхайских Драконов». «Зубры» вышли вперед в середине стартовой трети усилиями самого результативного звена в КХЛ — с передач Виталия Пинчука и Алекса Лиможа отличился Сэм Энас. Гости сравняли счет в начале второго периода, и за оставшиеся 37 минут основного времени цифры на табло не изменились. Овертайм также не выявил победителя, а в серии послематчевых бросков точнее оказались хоккеисты «Динамо» — в итоге 2:1.
Минчане впервые обыграли «Драконов» в текущем сезоне, две предыдущие встречи команд в начале месяца в Санкт-Петербурге завершились в пользу китайского клуба. «Динамо» и «Шанхай» сравнялись на четвертом месте в таблице Запада, у обеих команд по 23 очка. Следующий поединок на «Минск-Арене» «зубры» проведут 28 октября против аутсайдера конференции «Сочи».
Дмитрий Квартальнов
Жерар Галлан
Василий Демченко
Патрик Рибар
(00:00-65:00)
Андрей Тихомиров
(c 65:00)
07:51
Остин Вагнер
09:31
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
13:01
Патрик Рибар
16:09
Гейдж Куинни
23:04
Грэг Маккэг
(Павел Акользин)
28:37
Остин Вагнер
46:15
Джош Брук
победный бросок: Даррен Дитц
(Динамо Мн)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит