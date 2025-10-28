Морозов признался в употреблении кокаина: «Осознаю свою ошибку и принимаю ответственность»

«Я понял, что даже разовое употребление может привести к зависимости и разрушить все, что я с таким трудом создавал годами. Сейчас я прохожу терапию и получаю необходимую помощь специалистов. Хочу поблагодарить РУСАДА за то, что благодаря их усилиям я получил шанс вовремя начать лечение и исправиться», — добавил он.