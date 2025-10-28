Морозов признался в употреблении кокаина: «Осознаю свою ошибку и принимаю ответственность»

16 сентября форвард был временно отстранен от участия в тренировках и матчах московской команды из-за положительной допинг-пробы. Сообщалось, что в крови Морозова были найдены наркотические вещества.
«В моей допинг-пробе, взятой РУСАДА 29 августа 2025 года на Кубке мэра Москвы, были выявлены следы кокаина. Я честно признаю нарушение антидопинговых правил. Употребление произошло во внесоревновательный период и не было связано со спортом или соревнованиями. Я осознаю свою ошибку, полностью принимаю ответственность и искренне сожалею о случившемся», — написал Морозов в своих соцсетях.
Хоккеист принес извинения руководству «Спартака», тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам. Он отметил, что это событие стало для него серьезным уроком.
«Я понял, что даже разовое употребление может привести к зависимости и разрушить все, что я с таким трудом создавал годами. Сейчас я прохожу терапию и получаю необходимую помощь специалистов. Хочу поблагодарить РУСАДА за то, что благодаря их усилиям я получил шанс вовремя начать лечение и исправиться», — добавил он.
В сезоне-2024/25 FONBET чемпионата КХЛ Морозов провел 64 матча и набрал 50 (19+31) очков. В Кубке Гагарина-2025 на его счету 12 (5+7) очков в 12 играх.
В сезоне-2025/26 25-летний форвард провел 4 игры в регулярном чемпионате, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.