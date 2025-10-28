«Автомобилист» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 2:1 по буллитам в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.
У «Автомобилиста» шайбу в основное время забросил Роман Горбунов (4-я минута), у проигравших — Михаил Григоренко (57).
Команды провели третий матч между собой в текущем чемпионате. «Автомобилист» одержал вторую победу.
Екатеринбургская команда располагается на третьей строчке Восточной конференции, набрав 28 очков в 22 матчах. «Трактор» занимает шестое место на Востоке. В активе клуба 23 очка в 21 игре.
В следующем матче «Автомобилист» примет новосибирскую «Сибирь» 31 октября. «Трактор» в этот же день сыграет дома с казахстанским «Барысом».
Бенуа Гру
Николай Заварухин
Крис Дригер
Владимир Галкин
03:40
Роман Горбунов
26:29
Логан Дэй
47:29
Максим Денежкин
56:29
Михаил Григоренко
(Семен Дер-Аргучинцев, Джош Ливо)
60:12
Александр Кадейкин
победный бросок: Анатолий Голышев
(Автомобилист)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит