«Автомобилист» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Шанхай Дрэгонс
0
:
Динамо М
1
Все коэффициенты
П1
5.22
X
5.40
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
0
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.20
П2
4.15
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.20
П2
4.15
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
3
:
Сочи
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
14.00
П2
33.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
1
:
Амур
1
Все коэффициенты
П1
1.87
X
5.25
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
29.10
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.47
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
29.10
Торонто
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.56
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
29.10
Баффало
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.43
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
29.10
Флорида
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.66
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
29.10
Бостон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.49
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
29.10
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.10
Нэшвилл
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.13
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
29.10
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.37
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
29.10
Сент-Луис
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.37
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
29.10
Даллас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.39
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
29.10
Чикаго
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.43
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
29.10
Колорадо
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.56
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
29.10
Эдмонтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.45
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
29.10
Ванкувер
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.33
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
29.10
Сиэтл
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.33
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
29.10
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.77
X
4.76
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Трактор
1
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

«Автомобилист» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Победу в серии буллитов екатеринбуржцам принес Анатолий Голышев.

Источник: ХК "Автомобилист"

ЧЕЛЯБИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 2:1 по буллитам в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

У «Автомобилиста» шайбу в основное время забросил Роман Горбунов (4-я минута), у проигравших — Михаил Григоренко (57).

Команды провели третий матч между собой в текущем чемпионате. «Автомобилист» одержал вторую победу.

Екатеринбургская команда располагается на третьей строчке Восточной конференции, набрав 28 очков в 22 матчах. «Трактор» занимает шестое место на Востоке. В активе клуба 23 очка в 21 игре.

В следующем матче «Автомобилист» примет новосибирскую «Сибирь» 31 октября. «Трактор» в этот же день сыграет дома с казахстанским «Барысом».

Трактор
1:2
0:1, 0:0, 1:0, 0:0
Б
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
28.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова
Главные тренеры
Бенуа Гру
Николай Заварухин
Вратари
Крис Дригер
Владимир Галкин
1-й период
03:40
Роман Горбунов
2-й период
26:29
Логан Дэй
3-й период
47:29
Максим Денежкин
56:29
Михаил Григоренко
(Семен Дер-Аргучинцев, Джош Ливо)
Овертайм
60:12
Александр Кадейкин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Анатолий Голышев
(Автомобилист)
Статистика
Трактор
Автомобилист
Штрафное время
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит