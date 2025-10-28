Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Шанхай Дрэгонс
1
:
Динамо М
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
15.00
П2
1.03
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
0
:
Лада
2
Все коэффициенты
П1
36.00
X
7.80
П2
1.21
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
2
:
ЦСКА
2
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.45
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн
8
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.10
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.48
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
29.10
Торонто
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.53
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
29.10
Баффало
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.43
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
29.10
Флорида
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.68
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
29.10
Бостон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.48
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
29.10
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.10
Нэшвилл
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
29.10
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.32
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
29.10
Сент-Луис
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.37
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
29.10
Даллас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.37
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
29.10
Чикаго
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.47
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
29.10
Колорадо
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.56
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
29.10
Эдмонтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.49
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
29.10
Ванкувер
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.36
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
29.10
Сиэтл
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.33
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
29.10
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.76
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Трактор
1
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Шайба Горбунова помогла «Автомобилисту» обыграть «Трактор»

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Автомобилист» с двумя белорусами в составе одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Трактора», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Уральское дерби состоялось в Челябинске. Гости вышли вперед на четвертой минуте усилиями белорусского нападающего Романа Горбунова — форвард нашей национальной сборной прервал отрезок без голов, который длился семь матчей. В 22 играх сезона на счету Горбунова 12 (8+4) результативных баллов. Основное время поединка в итоге закончилось вничью, «Автомобилист» добыл два очка в серии буллитов (2:1). Участие в матче в составе победителей также принял белорусский защитник Даниил Карпович. Команда из Екатеринбурга занимает третье место в таблице Востока, действующий вице-чемпион КХЛ «Трактор» идет в конференции шестым.

Трактор
1:2
0:1, 0:0, 1:0, 0:0
Б
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
28.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Николай Заварухин
Вратари
Крис Дригер
(00:00-65:00)
Владимир Галкин
(00:00-65:00)
1-й период
03:40
Роман Горбунов
2-й период
26:29
Логан Дэй
3-й период
47:29
Максим Денежкин
56:29
Михаил Григоренко
(Семен Дер-Аргучинцев, Джош Ливо)
Овертайм
60:12
Александр Кадейкин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Анатолий Голышев
(Автомобилист)
Статистика
Трактор
Автомобилист
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит