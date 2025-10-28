Шайба Горбунова помогла «Автомобилисту» обыграть «Трактор»

Уральское дерби состоялось в Челябинске. Гости вышли вперед на четвертой минуте усилиями белорусского нападающего Романа Горбунова — форвард нашей национальной сборной прервал отрезок без голов, который длился семь матчей. В 22 играх сезона на счету Горбунова 12 (8+4) результативных баллов. Основное время поединка в итоге закончилось вничью, «Автомобилист» добыл два очка в серии буллитов (2:1). Участие в матче в составе победителей также принял белорусский защитник Даниил Карпович. Команда из Екатеринбурга занимает третье место в таблице Востока, действующий вице-чемпион КХЛ «Трактор» идет в конференции шестым.