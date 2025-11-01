Крикунов об уходе с поста тренера «Сочи»: «У команды непростое положение — поговорили и приняли решение. Из штаба не ухожу — буду подсказывать ребятам, тренерам»

"У команды было непростое положение. Мы поговорили и приняли такое решение.
Из тренерского штаба я никуда не ухожу. Продолжаю работать консультантом. Буду на тренировках, матчах. Подсказывать ребятам, тренерам. Надеюсь, у Дмитрия Михайловича все получится.
У нас хорошее взаимопонимание — он перспективный тренер. Начинает свой путь в КХЛ, могу только поддержать его", — сказал Владимир Крикунов.
Крикунов покинул пост главного тренера «Сочи», но остался тренером-консультантом. Команда проиграла 9 матчей подряд и идет 11-й на Западе.