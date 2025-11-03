«Авангард» объявил о переходе обладателя Кубка Гагарина Клима Костина

ОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Обладатель Кубка Гагарина российский нападающий Клим Костин перешел в омский хоккейный клуб «Авангард». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона.
Костину 26 лет, в 2017 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 31-м номером клубом «Сент-Луис». В североамериканской лиге форвард также выступал за «Эдмонтон», «Детройт» и «Сан-Хосе», в котором провел прошлый сезон. На его счету 1 гол и 6 результативных передач в 35 матчах прошлого регулярного чемпионата.
За «Авангард» Костин играл в сезоне-2020/21, завоевав Кубок Гагарина. В регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он набрал 18 очков (7 шайб + 11 передач) в 43 матчах, в плей-офф — 9 (5+4) очков по итогам 24 игр.
«Авангард» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 21 встрече. Следующий матч команда проведет 5 ноября в гостях против хабаровского «Амура».