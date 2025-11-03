«Авангард» объявил о переходе обладателя Кубка Гагарина Клима Костина

Костину 26 лет, в 2017 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 31-м номером клубом «Сент-Луис». В североамериканской лиге форвард также выступал за «Эдмонтон», «Детройт» и «Сан-Хосе», в котором провел прошлый сезон. На его счету 1 гол и 6 результативных передач в 35 матчах прошлого регулярного чемпионата.