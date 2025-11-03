Евгений Кузнецов не попал в заявку «Металлурга» на матч КХЛ с «Шанхаем»

29 октября Кузнецов был снят с игры против «Ак Барса» после второго периода. После встречи главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отказался комментировать эту ситуацию. Спортивный директор магнитогорского клуба Евгений Бирюков сообщил ТАСС, что информация о конфликте Кузнецова с Разиным не имеет под собой никаких оснований. Игрок принимал участие в тренировке в общей группе.