«Металлург» разгромил «Шанхай Дрэгонс» со счетом 6:1 в матче КХЛ

Китайский клуб потерпел шестое поражение в последних семи матчах.

Источник: РИА "Новости"

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над китайским клубом «Шанхай Дрэгонс» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даниил Вовченко (8-я минута), Руслан Исхаков (10), Никита Михайлис (14), Дмитрий Силантьев (17), Роман Канцеров (51) и Егор Коробкин (54). У проигравших отличился Никита Попугаев (1).

«Металлург» одержал третью победу подряд дома, ранее клуб обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (9:6) и уфимский «Салават Юлаев» (6:4). «Шанхай Дрэгонс» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. Магнитогорская команда располагается на 1-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 22 матчах. «Шанхай Дрэгонс» набрал 25 очков в 21 игре и занимает 6-е место на Западе.

В следующем матче «Металлург» 5 ноября в гостях сыграет против «Адмирала» из Владивостока, «Шанхай Дрэгонс» на следующий день на выезде встретится с петербургским СКА.

Металлург Мг
6:1
4:1, 0:0, 2:0
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
3.11.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Жерар Галлан
Вратари
Илья Набоков
Патрик Рибар
(00:00-20:00)
Андрей Тихомиров
(c 20:00)
1-й период
00:48
Никита Попугаев
05:43
Егор Чезганов
07:21
Даниил Вовченко
(Александр Петунин, Робин Пресс)
07:21
Руслан Исхаков
07:21
Владислав Валенцов
08:18
Гейдж Куинни
09:43
Руслан Исхаков
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
13:10
Никита Михайлис
(Алексей Маклюков, Руслан Исхаков)
16:05
Дмитрий Силантьев
(Илья Набоков, Владимир Ткачев)
17:02
Никита Михайлис
18:02
Остин Вагнер
2-й период
22:03
Кевин Лабанк
29:32
Егор Яковлев
3-й период
50:57
Роман Канцеров
(Робин Пресс, Алексей Маклюков)
52:46
Артем Минулин
53:31
Егор Коробкин
(Егор Яковлев)
Статистика
Металлург Мг
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
8
10
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит