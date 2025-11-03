«Металлург» разгромил «Шанхай Дрэгонс» со счетом 6:1 в матче КХЛ

«Металлург» одержал третью победу подряд дома, ранее клуб обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (9:6) и уфимский «Салават Юлаев» (6:4). «Шанхай Дрэгонс» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. Магнитогорская команда располагается на 1-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 22 матчах. «Шанхай Дрэгонс» набрал 25 очков в 21 игре и занимает 6-е место на Западе.