Минское «Динамо» одержало пятую победу подряд в КХЛ

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Минское «Динамо» одержало победу над ЦСКА со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Минске.
Шайбы забросили Илья Усов (55-я минута) и Станислав Галиев (60).
«Динамо» одержало пятую победу подряд, последнее поражение в чемпионате команда потерпела 20 октября — от ЦСКА (3:5). Армейский клуб потерпел третье поражение кряду.
Минская команда располагается на 3-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 21 матче. ЦСКА набрал 22 очка в 22 играх и занимает 8-е место на Западе.
В следующем матче «Динамо» 6 ноября примет казанский «Ак Барс», ЦСКА в тот же день дома сыграет с нижегородским «Торпедо».