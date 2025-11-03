Ричмонд
Минское «Динамо» одержало пятую победу подряд в КХЛ

Команда обыграла на своем льду ЦСКА со счетом 2:0.

Источник: ХК "Динамо" Минск

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Минское «Динамо» одержало победу над ЦСКА со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Минске.

Шайбы забросили Илья Усов (55-я минута) и Станислав Галиев (60).

«Динамо» одержало пятую победу подряд, последнее поражение в чемпионате команда потерпела 20 октября — от ЦСКА (3:5). Армейский клуб потерпел третье поражение кряду.

Минская команда располагается на 3-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 21 матче. ЦСКА набрал 22 очка в 22 играх и занимает 8-е место на Западе.

В следующем матче «Динамо» 6 ноября примет казанский «Ак Барс», ЦСКА в тот же день дома сыграет с нижегородским «Торпедо».