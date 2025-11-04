Квартальнов о победе над ЦСКА: было важно хорошо сыграть в обороне

В четвертом матче домашней серии «зубры» обыграли «армейцев» со счетом 2:0. Илья Усов вывел минчан вперед в конце заключительной трети, а за несколько секунд до сирены пустые ворота гостей поразил Станислав Галиев. Голкипер «Динамо» Василий Демченко отразил 26 бросков соперника. «Тяжелая и вязкая игра до гола. Мы встречались с командой, которой тяжело забросить. Они блокируют много бросков и хорошо действуют в защите. Нам также надо было хорошо сыграть в зоне обороны, и мы справились. Не хотелось получить много удалений. Использовали возможность забросить в третьем периоде, хотя были моменты и в первом, — сказал Квартальнов. — На “Минск-Арене” всегда шумно, но сегодня было особенно громко. Это хороший раздражитель, ребята отнеслись серьезно».Пятиматчевая победная серия позволила минскому клубу подняться на третье место в таблице Западной конференции. Следующий поединок на родном льду «зубры» сыграют против идущего вторым на Востоке «Ак Барса» 6 ноября. Встреча в четверг стартует в 19:10.