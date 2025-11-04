Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.40
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.94
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Питтсбург
3
П1
X
П2

Квартальнов о победе над ЦСКА: было важно хорошо сыграть в обороне

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов назвал тяжелой победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: hcdinamo.by

Минские динамовцы одержали пятую победу кряду, всухую обыграв ЦСКА.

В четвертом матче домашней серии «зубры» обыграли «армейцев» со счетом 2:0. Илья Усов вывел минчан вперед в конце заключительной трети, а за несколько секунд до сирены пустые ворота гостей поразил Станислав Галиев. Голкипер «Динамо» Василий Демченко отразил 26 бросков соперника. «Тяжелая и вязкая игра до гола. Мы встречались с командой, которой тяжело забросить. Они блокируют много бросков и хорошо действуют в защите. Нам также надо было хорошо сыграть в зоне обороны, и мы справились. Не хотелось получить много удалений. Использовали возможность забросить в третьем периоде, хотя были моменты и в первом, — сказал Квартальнов. — На “Минск-Арене” всегда шумно, но сегодня было особенно громко. Это хороший раздражитель, ребята отнеслись серьезно».Пятиматчевая победная серия позволила минскому клубу подняться на третье место в таблице Западной конференции. Следующий поединок на родном льду «зубры» сыграют против идущего вторым на Востоке «Ак Барса» 6 ноября. Встреча в четверг стартует в 19:10.