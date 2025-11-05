Ричмонд
«Авангард» уступил «Амуру» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

Источник: ХК "Амур"

ХАБАРОВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» дома обыграл омский «Авангард» со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Евсеев (7-я минута), Евгений Свечников (27), Артем Шварев (65). У проигравших отличились Майкл Маклауд (4), Эндрю Потуральски (48).

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк пропустил второй матч команды из-за инфекции. Его обязанности исполняет Александр Андриевский.

«Амур» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 21 очко в 22 матчах. «Авангард» занимает третье место на Востоке. В активе клуба 30 очков после 22 встреч.

В следующем матче «Амур» примет магнитогорский «Металлург» 7 ноября. «Авангард» в этот же день на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом».

Амур
3:2
1:1, 1:1, 0:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
5.11.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Ги Буше
Вратари
Максим Дорожко
Никита Серебряков
1-й период
03:04
Майкл Маклауд
(Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони)
06:55
Никита Евсеев
(Кирилл Ураков, Александр Филатьев)
2-й период
26:14
Командный штраф
26:45
Евгений Свечников
(Илья Талалуев, Артем Шварев)
27:14
Ярослав Дыбленко
35:16
Кирилл Петьков
35:16
Николай Прохоркин
36:41
Никита Евсеев
37:18
Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
3-й период
59:43
Егор Воронков
Овертайм
63:17
Командный штраф
64:09
Артем Шварев
(Ярослав Лихачев, Иван Мищенко)
Статистика
Амур
Авангард
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
