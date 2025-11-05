«Авангард» уступил «Амуру» в матче КХЛ

ХАБАРОВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» дома обыграл омский «Авангард» со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Евсеев (7-я минута), Евгений Свечников (27), Артем Шварев (65). У проигравших отличились Майкл Маклауд (4), Эндрю Потуральски (48).
Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк пропустил второй матч команды из-за инфекции. Его обязанности исполняет Александр Андриевский.
«Амур» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 21 очко в 22 матчах. «Авангард» занимает третье место на Востоке. В активе клуба 30 очков после 22 встреч.
В следующем матче «Амур» примет магнитогорский «Металлург» 7 ноября. «Авангард» в этот же день на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом».
Александр Гальченюк
Ги Буше
Максим Дорожко
Никита Серебряков
03:04
Майкл Маклауд
(Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони)
06:55
Никита Евсеев
(Кирилл Ураков, Александр Филатьев)
26:14
Командный штраф
26:45
Евгений Свечников
(Илья Талалуев, Артем Шварев)
27:14
Ярослав Дыбленко
35:16
Кирилл Петьков
35:16
Николай Прохоркин
36:41
Никита Евсеев
37:18
Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
59:43
Егор Воронков
63:17
Командный штраф
64:09
Артем Шварев
(Ярослав Лихачев, Иван Мищенко)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит