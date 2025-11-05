«Адмирал» продлил серию поражений в КХЛ до 8 матчей, уступив «Металлургу»

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке в присутствии 5 205 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Ткачев (16-я минута) и Дмитрий Силантьев (24). У проигравших отличился Павел Коледов (14).
«Адмирал» продлил серию поражений в КХЛ до восьми матчей. Команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 16 очков в 20 матчах. «Металлург» с 36 очками после 23 встреч возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
В следующем матче «Металлург» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром» 7 ноября. «Адмирал» в этот же день примет омский «Авангард».
Леонид Тамбиев
Андрей Разин
Адам Хуска
(00:00-58:31)
Илья Набоков
07:08
Валерий Орехов
13:45
Павел Коледов
(Семен Ручкин, Семен Кошелев)
15:50
Владимир Ткачев
(Егор Яковлев, Роман Канцеров)
22:11
Дмитро Тимашов
23:21
Дмитрий Силантьев
(Егор Яковлев, Роман Канцеров)
34:07
Руслан Исхаков
49:20
Семен Ручкин
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит