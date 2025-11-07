Ричмонд
Минские динамовцы дома обыграли «Ак Барс» и продлили серию побед до шести

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» продолжили победную поступь в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-25/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В четверг, 6 ноября, «зубры» принимали «Ак Барс», который приехал в Минск с серией из 12 матчей с набранными очками. Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом казанцев, которые в большинстве наказали хозяев за нарушение численного состава. Динамовцы отыгрались на 4-й минуте второго периода — точный бросок нанес Станислав Галиев, забросивший седьмую шайбу в восьми последних матчах.

В середине игрового отрезка «Ак Барс» вернул лидерство, один из самых красивых голов сезона оформил Артем Галимов, который в одиночку оставил не у дел всю пятерку минчан. На старте третьего периода Брэди Лайл, казалось, вновь сравнял цифры, но шайба канадца была отменена из-за паса рукой партнера. Вскоре хозяева получили право на игру в большинстве, которое реализовал Тай Смит — для защитника этот гол стал первым в сезоне.

Равный счет продержался на табло всего полторы минуты, «зубры» допустили ошибку в своей зоне и пропустили контратаку казанцев. До сирены оставалось всего восемь минут, но за это время хозяева успели не только ответить, но и выйти вперед. Сперва поздравления от партнеров принял Сергей Кузнецов, вслед за которым отличился Вадим Шипачев. Оправиться от такого удара «Ак Барс» не смог, в итоге 4:3 в пользу «Динамо».

Столичный клуб продлил серию побед до шести матчей и укрепился на третьем месте в таблице Запада, набрав 31 балл. Следующий поединок на родном льду подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 8 ноября против «Лады». Встреча стартует в 17.10.

Динамо Мн
4:3
0:1, 1:1, 3:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
6.11.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Василий Демченко
(00:00-44:09)
Тимур Билялов
(00:00-56:59)
Василий Демченко
(c 44:12)
Тимур Билялов
(58:54-59:02)
1-й период
08:17
Сэм Энас
17:51
Командный штраф
18:51
Александр Хмелевский
(Александр Барабанов, Григорий Денисенко)
2-й период
20:39
Дмитрий Яшкин
23:45
Станислав Галиев
(Илья Усов)
27:36
Александр Хмелевский
31:02
Артем Галимов
(Алексей Марченко)
3-й период
44:12
Кирилл Семенов
47:02
Григорий Денисенко
49:17
Тай Смит
(Сэм Энас, Станислав Галиев)
50:53
Михаил Фисенко
(Семен Терехов, Никита Дыняк)
54:37
Сергей Кузнецов
(Андрей Стась, Даниил Сотишвили)
56:15
Вадим Шипачев
(Кристиан Хенкель)
Статистика
Динамо Мн
Ак Барс
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит