Минские динамовцы дома обыграли «Ак Барс» и продлили серию побед до шести

Равный счет продержался на табло всего полторы минуты, «зубры» допустили ошибку в своей зоне и пропустили контратаку казанцев. До сирены оставалось всего восемь минут, но за это время хозяева успели не только ответить, но и выйти вперед. Сперва поздравления от партнеров принял Сергей Кузнецов, вслед за которым отличился Вадим Шипачев. Оправиться от такого удара «Ак Барс» не смог, в итоге 4:3 в пользу «Динамо».