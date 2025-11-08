Хоккеисты «Динамо» прервали победную серию в матче против «Лады»

В шестом матче домашней серии «зубры» встречались с «Ладой» из Тольятти. Стартовый отрезок игры проходил с большим преимуществом «Динамо», но на перерыв минчане ушли с отставанием: гости открыли счет на девятой минуте. Во втором периоде хозяева выглядели еще мощнее и нанесли в створ ворот почти в восемь раз больше бросков, нежели соперник (23:3), однако вновь не сумели отличиться. В заключительной трети «зубры» четырежды отстояли свои ворота при игре в меньшинстве, владения «Лады» также оказались не распечатанными. В итоге минимальное поражение «Динамо» — 0:1.