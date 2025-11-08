Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия
1
:
Оттава
2
Все коэффициенты
П1
13.25
X
3.75
П2
1.47
Хоккей. НХЛ
овертайм
Нью-Джерси
1
:
Питтсбург
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
1.07
П2
17.00
Хоккей. НХЛ
09.11
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.41
Хоккей. НХЛ
09.11
Монреаль
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.42
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
09.11
Рейнджерс
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.55
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
09.11
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.55
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
09.11
Тампа-Бэй
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.44
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
09.11
Торонто
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.74
П2
3.71
Хоккей. НХЛ
09.11
Ванкувер
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
09.11
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.92
П2
3.88
Хоккей. НХЛ
09.11
Сан-Хосе
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
4.53
X
4.80
П2
1.63
Хоккей. НХЛ
09.11
Эдмонтон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.47
П2
2.26
Хоккей. КХЛ
09.11
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
09.11
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.22
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Хоккеисты «Динамо» прервали победную серию в матче против «Лады»

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы потерпели первое поражение в текущей домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В шестом матче домашней серии «зубры» встречались с «Ладой» из Тольятти. Стартовый отрезок игры проходил с большим преимуществом «Динамо», но на перерыв минчане ушли с отставанием: гости открыли счет на девятой минуте. Во втором периоде хозяева выглядели еще мощнее и нанесли в створ ворот почти в восемь раз больше бросков, нежели соперник (23:3), однако вновь не сумели отличиться. В заключительной трети «зубры» четырежды отстояли свои ворота при игре в меньшинстве, владения «Лады» также оказались не распечатанными. В итоге минимальное поражение «Динамо» — 0:1.

Эта неудача стала для подопечных Дмитрия Квартальнова первой после шести побед подряд. На данный момент столичный клуб с 31 очком в активе занимает пятое место в таблице Западной конференции. Следующий поединок на родном льду минчане проведут 10 ноября против «Сочи». Домашнюю серию «зубров» 12 ноября завершит игра с «Сибирью».

Динамо Мн
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
8.11.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Павел Десятков
Вратари
Закари Фукале
Александр Трушков
1-й период
08:08
Георгий Белоусов
(Никита Михайлов, Райли Савчук)
2-й период
36:29
Алекс Коттон
37:26
Кирилл Жуков
3-й период
42:08
Алекс Лимож
44:09
Брэйди Лайл
47:27
Николас Мелош
49:37
Егор Бориков
Статистика
Динамо Мн
Лада
Штрафное время
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит