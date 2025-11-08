Хоккеисты «Динамо» прервали победную серию в матче против «Лады»

В шестом матче домашней серии «зубры» встречались с «Ладой» из Тольятти. Стартовый отрезок игры проходил с большим преимуществом «Динамо», но на перерыв минчане ушли с отставанием: гости открыли счет на девятой минуте. Во втором периоде хозяева выглядели еще мощнее и нанесли в створ ворот почти в восемь раз больше бросков, нежели соперник (23:3), однако вновь не сумели отличиться. В заключительной трети «зубры» четырежды отстояли свои ворота при игре в меньшинстве, владения «Лады» также оказались не распечатанными. В итоге минимальное поражение «Динамо» — 0:1.
Эта неудача стала для подопечных Дмитрия Квартальнова первой после шести побед подряд. На данный момент столичный клуб с 31 очком в активе занимает пятое место в таблице Западной конференции. Следующий поединок на родном льду минчане проведут 10 ноября против «Сочи». Домашнюю серию «зубров» 12 ноября завершит игра с «Сибирью».
Дмитрий Квартальнов
Павел Десятков
Закари Фукале
Александр Трушков
08:08
Георгий Белоусов
(Никита Михайлов, Райли Савчук)
36:29
Алекс Коттон
37:26
Кирилл Жуков
42:08
Алекс Лимож
44:09
Брэйди Лайл
47:27
Николас Мелош
49:37
Егор Бориков
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит