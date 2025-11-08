Квартальнов о матче с «Ладой»: не добились результата, но упрекнуть ребят не в чем

Поединок «зубров» с тольяттинцами в «Минск-Арене» закончился поражением «Динамо» со счетом 0:1. Голкипер «Лады» Александр Трушков отразил 49 бросков хозяев.
«К сожалению, тяжело что-то говорить. Были хорошие моменты, вратарь соперника поймал кураж. Не получилось добиться результата, но упрекнуть ребят не в чем. Многое решали мелочи. В формате “5 на 3” нужно было решать. У нас в этом году игра в этом формате идет очень плохо. Нужен был всего один гол, шансов хватало. Важно было забить в большинстве во втором периоде и спокойно доиграть. А в третьем периоде начались невынужденные удаления, тратилась энергия. И в концовке не хватило свежести, чтобы поставить точку. Я понимаю, что ребятам тяжеловато, много игр подряд. Но нужно к этим вещам прислушаться и постараться их выполнить», — сказал Квартальнов.
Победная серия столичного клуба прервалась на отметке в шесть матчей. Следующий поединок на родном льду «Динамо» проведет 10 ноября против «Сочи».
Дмитрий Квартальнов
Павел Десятков
Закари Фукале
Александр Трушков
08:08
Георгий Белоусов
(Никита Михайлов, Райли Савчук)
36:29
Алекс Коттон
37:26
Кирилл Жуков
42:08
Алекс Лимож
44:09
Брэйди Лайл
47:27
Николас Мелош
49:37
Егор Бориков
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
