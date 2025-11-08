Квартальнов о матче с «Ладой»: не добились результата, но упрекнуть ребят не в чем

«К сожалению, тяжело что-то говорить. Были хорошие моменты, вратарь соперника поймал кураж. Не получилось добиться результата, но упрекнуть ребят не в чем. Многое решали мелочи. В формате “5 на 3” нужно было решать. У нас в этом году игра в этом формате идет очень плохо. Нужен был всего один гол, шансов хватало. Важно было забить в большинстве во втором периоде и спокойно доиграть. А в третьем периоде начались невынужденные удаления, тратилась энергия. И в концовке не хватило свежести, чтобы поставить точку. Я понимаю, что ребятам тяжеловато, много игр подряд. Но нужно к этим вещам прислушаться и постараться их выполнить», — сказал Квартальнов.