Квартальнов о матче с «Ладой»: не добились результата, но упрекнуть ребят не в чем

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча подопечных против «Лады» в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: БЕЛТА

Поединок «зубров» с тольяттинцами в «Минск-Арене» закончился поражением «Динамо» со счетом 0:1. Голкипер «Лады» Александр Трушков отразил 49 бросков хозяев.

«К сожалению, тяжело что-то говорить. Были хорошие моменты, вратарь соперника поймал кураж. Не получилось добиться результата, но упрекнуть ребят не в чем. Многое решали мелочи. В формате “5 на 3” нужно было решать. У нас в этом году игра в этом формате идет очень плохо. Нужен был всего один гол, шансов хватало. Важно было забить в большинстве во втором периоде и спокойно доиграть. А в третьем периоде начались невынужденные удаления, тратилась энергия. И в концовке не хватило свежести, чтобы поставить точку. Я понимаю, что ребятам тяжеловато, много игр подряд. Но нужно к этим вещам прислушаться и постараться их выполнить», — сказал Квартальнов.

Победная серия столичного клуба прервалась на отметке в шесть матчей. Следующий поединок на родном льду «Динамо» проведет 10 ноября против «Сочи».

Динамо Мн
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
8.11.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Павел Десятков
Вратари
Закари Фукале
Александр Трушков
1-й период
08:08
Георгий Белоусов
(Никита Михайлов, Райли Савчук)
2-й период
36:29
Алекс Коттон
37:26
Кирилл Жуков
3-й период
42:08
Алекс Лимож
44:09
Брэйди Лайл
47:27
Николас Мелош
49:37
Егор Бориков
Статистика
Динамо Мн
Лада
Штрафное время
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит