Хет-трик Миллера принес «Ак Барсу» победу над московским «Динамо» в КХЛ

Американский защитник Миллер оформил первый хет-трик в карьере в КХЛ. Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин провел 600-й матч в КХЛ, а его одноклубник белорус Степан Фальковский — 300-й. Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов отметился результативной передачей и стал пятым защитником в истории лиги, которому удалось набрать 300 (85 голов + 215 передач) очков за карьеру в КХЛ.