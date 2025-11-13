Хет-трик Миллера принес «Ак Барсу» победу над московским «Динамо» в КХЛ

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:3, 2:0) в пользу хозяев. В составе «Ак Барса» хет-трик оформил Митчелл Миллер (3, 28, 49-я минуты), дубль у Дмитрия Яшкина (40, 47). У «Динамо» две шайбы забросил Дилан Сикьюра (5, 32), по голу забили Даниил Пыленков (27) и Никита Гусев (36).
Американский защитник Миллер оформил первый хет-трик в карьере в КХЛ. Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин провел 600-й матч в КХЛ, а его одноклубник белорус Степан Фальковский — 300-й. Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов отметился результативной передачей и стал пятым защитником в истории лиги, которому удалось набрать 300 (85 голов + 215 передач) очков за карьеру в КХЛ.
«Ак Барс» располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков. «Динамо» (31 очко) проиграло третий матч кряду и идет на пятом месте на Западе.
В следующем матче «Динамо» 15 ноября на выезде сыграет против новосибирской «Сибири», «Ак Барс» днем позднее примет минское «Динамо».
Анвар Гатиятулин
Алексей Кудашов
Тимур Билялов
Владислав Подъяпольский
02:36
Митчелл Миллер
(Никита Лямкин, Брэндон Биро)
03:03
Митчелл Миллер
04:32
Дилан Сикьюра
(Игорь Ожиганов, Никита Гусев)
26:19
Даниил Пыленков
27:16
Митчелл Миллер
(Дмитрий Яшкин)
31:39
Дилан Сикьюра
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
35:18
Никита Гусев
(Артем Ильенко, Сергей Артемьев)
39:26
Дмитрий Яшкин
(Никита Дыняк, Никита Лямкин)
46:28
Дмитрий Яшкин
(Александр Хмелевский, Митчелл Миллер)
48:12
Митчелл Миллер
(Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит