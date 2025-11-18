Новосибирская «Сибирь» потерпела 13-е поражение подряд

Хоккеисты новосибирской «Сибири» проиграли «Шанхайским Драконам» со счётом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта игра стала для команды 13-м поражением, что стало новым антирекордом клуба.
«Сложно комментировать очередное поражение. Своё большинство не забили, а меньшинство пропустили — это ключевой фактор поражения сегодня. Скажу спасибо команде за концовку. Может быть, было поздновато, но это показало, что ребята не соглашаются с ситуацией. Тяжело, очень тяжело, но не соглашаются», — прокомментировал итоги матча исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков.
Предыдущая самая длинная серия поражений у новосибирского клуба насчитывала 12 матчей и была зафиксирована в сезоне 2018/2019. Побед у «Сибири» нет с 14 октября.
В текущем сезоне КХЛ команда провела 27 игр и набрала 17 очков. «Сибирь» занимает 11-е, последнее место в таблице Восточной конференции.
Следующую игру новосибирцы проведут 20 ноября — соперником станет московское «Динамо».
Ярослав Люзенков
Жерар Галлан
Антон Красоткин
(00:00-58:34)
Патрик Рибар
03:58
Кевин Лабанк
16:23
Уилл Райлли
17:47
Вячеслав Лещенко
20:11
Гейдж Куинни
(Кевин Лабанк, Ник Меркли)
25:18
Командный штраф
25:36
Гейдж Куинни
(Райан Спунер, Кевин Лабанк)
30:58
Джейк Бишофф
36:37
Михаил Орлов
39:20
Уилл Райлли
42:57
Тимур Ахияров
50:08
Иван Климович
50:41
Ник Меркли
(Гейдж Куинни, Райан Спунер)
53:31
Александр Лукин
53:31
Уилл Райлли
53:40
Никита Попугаев
58:04
Владислав Кара
58:04
Остин Вагнер
58:13
Бен Харпур
58:13
Бен Харпур
60:00
Александр Першаков
60:00
Александр Першаков
60:00
Александр Першаков
60:00
Павел Акользин
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит