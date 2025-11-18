Новосибирская «Сибирь» потерпела 13-е поражение подряд

«Сложно комментировать очередное поражение. Своё большинство не забили, а меньшинство пропустили — это ключевой фактор поражения сегодня. Скажу спасибо команде за концовку. Может быть, было поздновато, но это показало, что ребята не соглашаются с ситуацией. Тяжело, очень тяжело, но не соглашаются», — прокомментировал итоги матча исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков.