Новосибирская «Сибирь» потерпела 13-е поражение подряд

«Сибирь» проиграла «Шанхайским Драконам» со счётом 0:3.

Источник: Om1 Новосибирск

Хоккеисты новосибирской «Сибири» проиграли «Шанхайским Драконам» со счётом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта игра стала для команды 13-м поражением, что стало новым антирекордом клуба.

«Сложно комментировать очередное поражение. Своё большинство не забили, а меньшинство пропустили — это ключевой фактор поражения сегодня. Скажу спасибо команде за концовку. Может быть, было поздновато, но это показало, что ребята не соглашаются с ситуацией. Тяжело, очень тяжело, но не соглашаются», — прокомментировал итоги матча исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков.

Предыдущая самая длинная серия поражений у новосибирского клуба насчитывала 12 матчей и была зафиксирована в сезоне 2018/2019. Побед у «Сибири» нет с 14 октября.

В текущем сезоне КХЛ команда провела 27 игр и набрала 17 очков. «Сибирь» занимает 11-е, последнее место в таблице Восточной конференции.

Следующую игру новосибирцы проведут 20 ноября — соперником станет московское «Динамо».

Сибирь
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
17.11.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11226 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Жерар Галлан
Вратари
Антон Красоткин
(00:00-58:34)
Патрик Рибар
1-й период
03:58
Кевин Лабанк
16:23
Уилл Райлли
17:47
Вячеслав Лещенко
2-й период
20:11
Гейдж Куинни
(Кевин Лабанк, Ник Меркли)
25:18
Командный штраф
25:36
Гейдж Куинни
(Райан Спунер, Кевин Лабанк)
30:58
Джейк Бишофф
36:37
Михаил Орлов
39:20
Уилл Райлли
3-й период
42:57
Тимур Ахияров
50:08
Иван Климович
50:41
Ник Меркли
(Гейдж Куинни, Райан Спунер)
53:31
Александр Лукин
53:31
Уилл Райлли
53:40
Никита Попугаев
58:04
Владислав Кара
58:04
Остин Вагнер
58:13
Бен Харпур
58:13
Бен Харпур
Овертайм
60:00
Александр Першаков
60:00
Александр Першаков
60:00
Александр Першаков
60:00
Павел Акользин
Статистика
Сибирь
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
47
29
Игра в большинстве
6
5
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит