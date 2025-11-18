Хоккеисты минского «Динамо» на выезде уступили «Северстали»

Второй и заключительный матч гостевого турне «зубры» проводили в Череповце против «Северстали». Хозяева открыли счет на 16-й минуте усилиями форварда нашей национальной сборной Александра Скоренова. Минчане отыгрались всего через полторы минуты, точный бросок в большинстве нанес Виталий Пинчук, который отметился голом в третьем поединке подряд. Две предыдущие попытки «Динамо» реализовать лишнего были неудачными.