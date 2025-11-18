Ричмонд
Хоккеисты минского «Динамо» на выезде уступили «Северстали»

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы не сумели продлить победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ХК "Динамо" Минск

Второй и заключительный матч гостевого турне «зубры» проводили в Череповце против «Северстали». Хозяева открыли счет на 16-й минуте усилиями форварда нашей национальной сборной Александра Скоренова. Минчане отыгрались всего через полторы минуты, точный бросок в большинстве нанес Виталий Пинчук, который отметился голом в третьем поединке подряд. Две предыдущие попытки «Динамо» реализовать лишнего были неудачными.

В следующем периоде череповчане огорчили Зака Фукале дважды — дубль оформил словацкий нападающий клуба Адам Лишка. Между двумя голами капитана «Северстали» случилась и результативная атака «зубров», очередную шайбу забросил лучший бомбардир минчан Сэм Энас. В заключительной трети отличился динамовец Даниил Липский, но его гол был отменен из-за положения «вне игры».

За несколько секунд до финальной сирены хозяева поразили пустые ворота минчан, в итоге поражение столичного клуба со счетом 2:4. Белорусский голкипер «сталеваров» Константин Шостак отразил 19 бросков. Кроме того, данный матч стал дебютным в КХЛ для 19-летнего форварда «зубров» Дмитрия Хобяна.

«Северсталь» обошла «Динамо» в таблице Западной конференции — «бело-голубые» с 37 баллами идут четвертыми. Далее минчан ожидают две домашние игры против московских клубов: 20 ноября с ЦСКА и 22 ноября со «Спартаком».

Северсталь
4:2
1:1, 2:1, 1:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
18.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 4567 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Константин Шостак
Закари Фукале
(00:00-58:08)
Закари Фукале
(c 59:42)
1-й период
09:45
Николай Чебыкин
13:17
Никита Камалов
15:26
Александр Скоренов
(Илья Квочко)
16:22
Томас Грегуар
16:59
Виталий Пинчук
(Вадим Шипачев)
2-й период
23:26
Адам Лишка
(Данил Веряев, Иван Подшивалов)
33:06
Сэм Энас
(Тай Смит)
35:05
Адам Лишка
(Никита Камалов, Григорий Ващенко)
35:52
Роберт Хэмилтон
3-й период
40:30
Егор Бориков
42:16
Руслан Абросимов
47:10
Андрей Стась
59:42
Данил Аймурзин
(Николай Чебыкин)
Статистика
Северсталь
Динамо Мн
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит