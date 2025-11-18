Хоккеисты минского «Динамо» на выезде уступили «Северстали»

Второй и заключительный матч гостевого турне «зубры» проводили в Череповце против «Северстали». Хозяева открыли счет на 16-й минуте усилиями форварда нашей национальной сборной Александра Скоренова. Минчане отыгрались всего через полторы минуты, точный бросок в большинстве нанес Виталий Пинчук, который отметился голом в третьем поединке подряд. Две предыдущие попытки «Динамо» реализовать лишнего были неудачными.
В следующем периоде череповчане огорчили Зака Фукале дважды — дубль оформил словацкий нападающий клуба Адам Лишка. Между двумя голами капитана «Северстали» случилась и результативная атака «зубров», очередную шайбу забросил лучший бомбардир минчан Сэм Энас. В заключительной трети отличился динамовец Даниил Липский, но его гол был отменен из-за положения «вне игры».
За несколько секунд до финальной сирены хозяева поразили пустые ворота минчан, в итоге поражение столичного клуба со счетом 2:4. Белорусский голкипер «сталеваров» Константин Шостак отразил 19 бросков. Кроме того, данный матч стал дебютным в КХЛ для 19-летнего форварда «зубров» Дмитрия Хобяна.
«Северсталь» обошла «Динамо» в таблице Западной конференции — «бело-голубые» с 37 баллами идут четвертыми. Далее минчан ожидают две домашние игры против московских клубов: 20 ноября с ЦСКА и 22 ноября со «Спартаком».
Андрей Козырев
Дмитрий Квартальнов
Константин Шостак
Закари Фукале
(00:00-58:08)
Закари Фукале
(c 59:42)
09:45
Николай Чебыкин
13:17
Никита Камалов
15:26
Александр Скоренов
(Илья Квочко)
16:22
Томас Грегуар
16:59
Виталий Пинчук
(Вадим Шипачев)
23:26
Адам Лишка
(Данил Веряев, Иван Подшивалов)
33:06
Сэм Энас
(Тай Смит)
35:05
Адам Лишка
(Никита Камалов, Григорий Ващенко)
35:52
Роберт Хэмилтон
40:30
Егор Бориков
42:16
Руслан Абросимов
47:10
Андрей Стась
59:42
Данил Аймурзин
(Николай Чебыкин)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит