«Авангард» уверенно обыграл «Ладу» в гостях со счётом 3:0

На 2-й минуте матча Эндрю Потуральски открыл счёт, отправив шайбу в ворота после наброса Константина Окулова. Во втором периоде Михаил Котляревский удвоил преимущество, а в третьем Дмитрий Рашевский установил счёт 3:0, отправив шайбу в сетку «бейсбольным» ударом.