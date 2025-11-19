«Авангард» уверенно обыграл «Ладу» в гостях со счётом 3:0

На 2-й минуте матча Эндрю Потуральски открыл счёт, отправив шайбу в ворота после наброса Константина Окулова. Во втором периоде Михаил Котляревский удвоил преимущество, а в третьем Дмитрий Рашевский установил счёт 3:0, отправив шайбу в сетку «бейсбольным» ударом.
Особого внимания заслуживает игра голкипера Андрея Мишурова, который в текущем сезоне уже несколько раз оставил свои ворота «сухими».
Следующий матч «Авангард» проведет 23 ноября в Казахстане против «Барыса». Омичи продолжат серию выездных игр, стараясь сохранить победную динамику.
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
18.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4731 зритель
Главные тренеры
Павел Десятков
Ги Буше
Вратари
Александр Трушков
Андрей Мишуров
1-й период
01:12
Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Джованни Фьоре)
11:26
Александр Трушков
2-й период
34:51
Михаил Котляревский
(Майкл Маклауд, Джозеф Чеккони)
3-й период
45:27
Дмитрий Рашевский
(Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов)
53:45
Андрей Алтыбармакян
Статистика
Лада
Авангард
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
