Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго
1
:
Калгари
0
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.50
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
2-й период
Виннипег
2
:
Коламбус
1
Все коэффициенты
П1
1.54
X
5.10
П2
6.14
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
0
:
Айлендерс
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.48
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
3
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
1.48
X
3.91
П2
14.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Торонто
2
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
5.30
X
1.70
П2
5.30
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

«Авангард» уверенно обыграл «Ладу» в гостях со счётом 3:0

Хоккейный клуб «Авангард» одержал уверенную победу над тольяттинской «Ладой» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи забросили по одной шайбе в каждом из трёх периодов.

Источник: Сайт ХК "Авангард"

На 2-й минуте матча Эндрю Потуральски открыл счёт, отправив шайбу в ворота после наброса Константина Окулова. Во втором периоде Михаил Котляревский удвоил преимущество, а в третьем Дмитрий Рашевский установил счёт 3:0, отправив шайбу в сетку «бейсбольным» ударом.

Особого внимания заслуживает игра голкипера Андрея Мишурова, который в текущем сезоне уже несколько раз оставил свои ворота «сухими».

Следующий матч «Авангард» проведет 23 ноября в Казахстане против «Барыса». Омичи продолжат серию выездных игр, стараясь сохранить победную динамику.

Лада
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
18.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4731 зритель
Главные тренеры
Павел Десятков
Ги Буше
Вратари
Александр Трушков
Андрей Мишуров
1-й период
01:12
Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Джованни Фьоре)
11:26
Александр Трушков
2-й период
34:51
Михаил Котляревский
(Майкл Маклауд, Джозеф Чеккони)
3-й период
45:27
Дмитрий Рашевский
(Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов)
53:45
Андрей Алтыбармакян
Статистика
Лада
Авангард
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит