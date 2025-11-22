Евгений Кузнецов не попал в заявку «Металлурга» на матч КХЛ с «Адмиралом»

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 22 ноября. /ТАСС/. Форвард магнитогорского «Металлурга» Евгений Кузнецов пропустит матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Адмирала» из Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба «Металлурга».
Игра состоится в субботу и начнется в 14:30 мск.
Кузнецову 33 года, он перешел в команду из Магнитогорска 1 октября. Нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 по 2024 год. В НХЛ Кузнецов также выступал за «Каролину», прошлый сезон форвард провел в петербургском СКА.
В текущем сезоне Кузнецов принял участие в 12 играх, отдав 7 результативных передач. В ноябре форвард пропустил четыре матча «Металлурга».
«Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 46 очков в 29 играх. На счету «Адмирала» 25 баллов в 26 играх, команда занимает девятое место на Востоке.
Андрей Разин
Леонид Тамбиев
Александр Смолин
Адам Хуска
