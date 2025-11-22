Евгений Кузнецов не попал в заявку «Металлурга» на матч КХЛ с «Адмиралом»

Кузнецову 33 года, он перешел в команду из Магнитогорска 1 октября. Нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 по 2024 год. В НХЛ Кузнецов также выступал за «Каролину», прошлый сезон форвард провел в петербургском СКА.