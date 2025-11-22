Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Амур
П1
1.39
X
6.00
П2
7.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Сибирь
П1
2.28
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Спартак
П1
2.05
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Коламбус
П1
2.13
X
4.49
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
23:30
Айлендерс
:
Сент-Луис
П1
2.25
X
4.40
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
9
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Евгений Кузнецов не попал в заявку «Металлурга» на матч КХЛ с «Адмиралом»

В текущем сезоне он принял участие в 12 играх, отдав 7 результативных передач.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 22 ноября. /ТАСС/. Форвард магнитогорского «Металлурга» Евгений Кузнецов пропустит матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Адмирала» из Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба «Металлурга».

Игра состоится в субботу и начнется в 14:30 мск.

Кузнецову 33 года, он перешел в команду из Магнитогорска 1 октября. Нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 по 2024 год. В НХЛ Кузнецов также выступал за «Каролину», прошлый сезон форвард провел в петербургском СКА.

В текущем сезоне Кузнецов принял участие в 12 играх, отдав 7 результативных передач. В ноябре форвард пропустил четыре матча «Металлурга».

«Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 46 очков в 29 играх. На счету «Адмирала» 25 баллов в 26 играх, команда занимает девятое место на Востоке.

Металлург Мг
0:0
0:0, 0:0, 0:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
22.11.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Леонид Тамбиев
Вратари
Александр Смолин
Адам Хуска
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит