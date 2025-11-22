Ричмонд
Хоккеисты минского «Динамо» отправили шесть безответных шайб в ворота «Спартака»

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» завершили очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ разгромной победой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Во втором матче недели на родном льду подопечные Дмитрия Квартальнова принимали московский «Спартак». Хозяева открыли счет в начале второго периода усилиями Сергея Кузнецова, а на 34-й минуте встречи перевес удвоил Вадим Шипачев. В заключительной трети минчане отправили в чужие ворота четыре шайбы — дубли оформили Алекс Лимож и Даниил Сотишвили. В итоге разгромная победа «Динамо» со счетом 6:0.

В домашней серии наши парни набрали четыре очка из четырех возможных, ранее минчане обыграли московский ЦСКА (5:2). Столичный клуб делит лидерство в Западной конференции вместе с «Локомотивом» и «Торпедо» — у трех команд по 41 баллу. Далее «зубров» ожидают три игры на выезде — против «Торпедо» (28 ноября), «Адмирала» (30 ноября) и «Амура» (2 декабря).

Динамо Мн
6:0
0:0, 2:0, 4:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
22.11.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Алексей Жамнов
Вратари
Закари Фукале
Артем Загидулин
(00:00-59:36)
1-й период
01:16
Егор Бориков
12:36
Вадим Мороз
2-й период
20:39
Андрей Миронов
22:28
Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Тай Смит)
31:00
Даниил Липский
33:50
Вадим Шипачев
(Даниил Сотишвили, Роберт Хэмилтон)
35:48
Егор Филин
3-й период
42:33
Алекс Лимож
52:03
Даниил Сотишвили
(Сергей Кузнецов)
53:57
Адам Ружичка
53:57
Адам Ружичка
54:56
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
59:35
Даниил Сотишвили
59:54
Тай Смит
Статистика
Динамо Мн
Спартак
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит