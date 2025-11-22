Хоккеисты минского «Динамо» отправили шесть безответных шайб в ворота «Спартака»

В домашней серии наши парни набрали четыре очка из четырех возможных, ранее минчане обыграли московский ЦСКА (5:2). Столичный клуб делит лидерство в Западной конференции вместе с «Локомотивом» и «Торпедо» — у трех команд по 41 баллу. Далее «зубров» ожидают три игры на выезде — против «Торпедо» (28 ноября), «Адмирала» (30 ноября) и «Амура» (2 декабря).