Омский «Авангард» обыграл «Барыс» в гостях, забросив пять шайб подряд

Омские хоккеисты одержали уверенную победу над казахстанским «Барысом» в выездном матче. Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу «ястребов», которые устроили настоящую шайбовую феерию во втором периоде.
Уже на третьей минуте первого периода «Авангард» вышел вперёд — первую шайбу в ворота соперника забросил Василий Пономарёв. Ответных опасных моментов у «Барыса» практически не было, и команды ушли на первый перерыв при счёте 1:0.
Второй период стал полным триумфом омичей. Сначала на 25-й минуте отличился Михаил Котляревский, удвоив преимущество. Не успели хозяева опомниться, как Михаил Гуляев забил свою первую шайбу в сезоне. А следом дублем отметились сразу два игрока: сначала Василий Пономарёв, а затем опять Михаил Котляревский. Только на 36-й минуте «Барысу» удалось прервать эту победную поступь и отыграть одну шайбу.
В заключительной двадцатиминутке казахстанская команда смогла лишь ещё раз сократить отставание в счёте, но ни о какой победе речи уже не шло. «Авангард» уверенно довёл матч до победы.
Следующий поединок «ястребов» состоится во вторник, 25 ноября. Омичам предстоит встреча с нижнекамским «Нефтехимиком», также на выезде.
Ранее мы сообщали, что экс-игрок омского «Авангарда» Владимир Ткачёв занял второе место в рейтинге лучших игроков КХЛ. А замкнул этот ТОП-10 капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
Михаил Кравец
Ги Буше
Адам Шил
(00:00-24:26)
Андрей Мишуров
Андрей Шутов
(c 24:26)
02:02
Василий Пономарев
(Игорь Мартынов)
15:50
Дамир Шарипзянов
24:07
Михаил Котляревский
(Артем Блажиевский, Майкл Маклауд)
24:26
Михаил Гуляев
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
24:47
Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов, Дмитрий Рашевский)
35:14
Михаил Котляревский
(Максим Лажуа, Майкл Маклауд)
38:12
Алихан Омирбеков
(Самат Данияр)
43:06
Майкл Маклауд
52:21
Клим Костин
54:59
Михаил Котляревский
57:46
Макс Уиллман
(Мэйсон Морелли, Майк Веккионе)
57:58
Тайс Томпсон
57:58
Василий Пономарев
57:58
Дмитрий Рашевский
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит