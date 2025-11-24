Омский «Авангард» обыграл «Барыс» в гостях, забросив пять шайб подряд

Второй период стал полным триумфом омичей. Сначала на 25-й минуте отличился Михаил Котляревский, удвоив преимущество. Не успели хозяева опомниться, как Михаил Гуляев забил свою первую шайбу в сезоне. А следом дублем отметились сразу два игрока: сначала Василий Пономарёв, а затем опять Михаил Котляревский. Только на 36-й минуте «Барысу» удалось прервать эту победную поступь и отыграть одну шайбу.