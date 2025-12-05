Омский «Авангард» обыграл «Сочи» на своей площадке

После двух периодов гости вели со счетом 1:2. Но в середине третьей 20-минутки ситуация на площадке резко изменилась. С 49-й по 59-ю минуты «Авангард» провел четыре безответные шайбы. В этом матче в составе омской команды отличились Александр Волков, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Артем Блажиевский и Максим Лажуа.
Победив со счетом 5:2, «Авангард» остался на третьем месте в конференции «Восток» КХЛ. Он на три очка отстает от идущего вторым казанского «Ак Барса», но сибиряки провели на три матча меньше.
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
4.12.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Дмитрий Михайлов
Вратари
Никита Серебряков
Илья Самсонов
(00:00-58:29)
Илья Самсонов
(c 59:09)
1-й период
05:02
Илья Николаев
12:10
Матвей Гуськов
(Дмитрий Кагарлицкий, Макс Эллис)
2-й период
31:59
Александр Волков
(Наиль Якупов, Семен Чистяков)
33:41
Джозеф Чеккони
34:08
Матвей Гуськов
(Макс Эллис, Кэмерон Ли)
3-й период
48:58
Артем Волков
49:09
Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
51:16
Эндрю Потуральски
(Майкл Маклауд, Семен Чистяков)
53:29
Артем Блажиевский
(Василий Пономарев, Дмитрий Рашевский)
54:40
Джозеф Чеккони
59:09
Максим Лажуа
(Николай Прохоркин)
Статистика
Авангард
Сочи
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
