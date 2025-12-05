Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес
0
:
Чикаго
2
Все коэффициенты
П1
17.00
X
5.89
П2
1.23
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.30
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.40
П2
1.86
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.01
X
4.54
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.61
X
4.50
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
9
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
6
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
6
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
1
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2

Омский «Авангард» обыграл «Сочи» на своей площадке

Хоккеисты «Авангард» одержали волевую победу над «Сочи» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команды встретились на омском льду 4 декабря.

Источник: БЕЛТА

После двух периодов гости вели со счетом 1:2. Но в середине третьей 20-минутки ситуация на площадке резко изменилась. С 49-й по 59-ю минуты «Авангард» провел четыре безответные шайбы. В этом матче в составе омской команды отличились Александр Волков, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Артем Блажиевский и Максим Лажуа.

Победив со счетом 5:2, «Авангард» остался на третьем месте в конференции «Восток» КХЛ. Он на три очка отстает от идущего вторым казанского «Ак Барса», но сибиряки провели на три матча меньше.

Авангард
5:2
0:1, 1:1, 4:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
4.12.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Дмитрий Михайлов
Вратари
Никита Серебряков
Илья Самсонов
(00:00-58:29)
Илья Самсонов
(c 59:09)
1-й период
05:02
Илья Николаев
12:10
Матвей Гуськов
(Дмитрий Кагарлицкий, Макс Эллис)
2-й период
31:59
Александр Волков
(Наиль Якупов, Семен Чистяков)
33:41
Джозеф Чеккони
34:08
Матвей Гуськов
(Макс Эллис, Кэмерон Ли)
3-й период
48:58
Артем Волков
49:09
Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
51:16
Эндрю Потуральски
(Майкл Маклауд, Семен Чистяков)
53:29
Артем Блажиевский
(Василий Пономарев, Дмитрий Рашевский)
54:40
Джозеф Чеккони
59:09
Максим Лажуа
(Николай Прохоркин)
Статистика
Авангард
Сочи
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше