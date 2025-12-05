Омский «Авангард» обыграл «Сочи» на своей площадке

После двух периодов гости вели со счетом 1:2. Но в середине третьей 20-минутки ситуация на площадке резко изменилась. С 49-й по 59-ю минуты «Авангард» провел четыре безответные шайбы. В этом матче в составе омской команды отличились Александр Волков, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Артем Блажиевский и Максим Лажуа.