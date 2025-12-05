Московское «Динамо» выиграло пятый матч подряд в КХЛ

ТАСС, 5 декабря. Московское Динамо’со счетом 4:2 обыграло тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гусев (24-я минута), Дилан Сикьюра (39, 49) и Артем Ильенко (57). У проигравших отличились Андрей Алтыбармакян (28) и Никита Михайлов (42).
«Динамо» одержало пятую победу подряд. Столичная команда набрала 44 очка в 33 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 23 очками после 33 игр располагается на 10-й строчке на Западе.
В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с челябинским «Трактором», «Лада» примет череповецкую «Северсталь». Встречи пройдут 7 декабря.
Павел Десятков
Вячеслав Козлов
Иван Бочаров
Максим Моторыгин
23:21
Томаш Юрчо
23:21
Тайлер Граовац
23:40
Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
27:11
Андрей Алтыбармакян
(Никита Сетдиков, Максим Белоусов)
38:10
Дилан Сикьюра
(Никита Гусев, Джордан Уил)
39:31
Максим Комтуа
41:21
Никита Михайлов
(Андрей Алтыбармакян)
46:35
Андрей Чивилев
48:03
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков)
56:40
Артем Ильенко
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит