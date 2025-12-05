Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Шанхай Дрэгонс
1
:
Торпедо
1
П1
3.35
X
2.65
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
1
:
Металлург Мг
0
П1
1.75
X
3.45
П2
6.75
Хоккей. НХЛ
06.12
Виннипег
:
Баффало
П1
2.16
X
4.50
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
06.12
Нью-Джерси
:
Вегас
П1
2.67
X
4.40
П2
2.29
Хоккей. НХЛ
06.12
Даллас
:
Сан-Хосе
П1
1.58
X
5.10
П2
4.89
Хоккей. НХЛ
06.12
Ванкувер
:
Юта
П1
2.69
X
4.50
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06.12
Анахайм
:
Вашингтон
П1
2.86
X
4.50
П2
2.11
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Московское «Динамо» выиграло пятый матч подряд в КХЛ

Бело-голубые обыграли тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:2.

Источник: https://dynamo.ru

ТАСС, 5 декабря. Московское Динамо’со счетом 4:2 обыграло тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гусев (24-я минута), Дилан Сикьюра (39, 49) и Артем Ильенко (57). У проигравших отличились Андрей Алтыбармакян (28) и Никита Михайлов (42).

«Динамо» одержало пятую победу подряд. Столичная команда набрала 44 очка в 33 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 23 очками после 33 игр располагается на 10-й строчке на Западе.

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с челябинским «Трактором», «Лада» примет череповецкую «Северсталь». Встречи пройдут 7 декабря.

Лада
2:4
0:0, 1:2, 1:2
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
5.12.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Десятков
Вячеслав Козлов
Вратари
Иван Бочаров
Максим Моторыгин
2-й период
23:21
Томаш Юрчо
23:21
Тайлер Граовац
23:40
Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
27:11
Андрей Алтыбармакян
(Никита Сетдиков, Максим Белоусов)
38:10
Дилан Сикьюра
(Никита Гусев, Джордан Уил)
39:31
Максим Комтуа
3-й период
41:21
Никита Михайлов
(Андрей Алтыбармакян)
46:35
Андрей Чивилев
48:03
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков)
56:40
Артем Ильенко
Статистика
Лада
Динамо М
Штрафное время
6
2
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит