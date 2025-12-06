«Локомотив» обыграл «Адмирал» и возглавил Западную конференцию КХЛ

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в гостях со счетом 3:1 обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Фетисов Арене» в присутствии 5 155 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (27-я, 31-я минуты) и Максим Березкин (47). У «Адмирала» отличился Либор Шулак (20).
«Локомотив» благодаря победе поднялся на первую строчку турнирной таблицы Западной конференции, ярославцы набрали 48 очков в 36 матчах. «Адмирал» потерпел четвертое поражение подряд, команда из Владивостока занимает 10-е место на Востоке с 28 очками после 32 встреч.
В следующем матче «Локомотив» примет минское «Динамо» 16 декабря, «Адмирал» на следующий день в гостях сыграет с хабаровским «Амуром».
Леонид Тамбиев
Боб Хартли
Дмитрий Шугаев
Даниил Исаев
01:50
Павел Шэн
06:18
Максим Шалунов
16:46
Павел Шэн
16:46
Павел Шэн
16:46
Артем Кузин
19:38
Либор Шулак
(Дмитрий Завгородний, Кайл Олсон)
26:13
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Мартин Гернат)
27:22
Рушан Рафиков
30:56
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
35:20
Никита Кирьянов
45:10
Командный штраф
46:42
Максим Березкин
(Артур Каюмов, Байрон Фрэз)
56:47
Илья Николаев
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит