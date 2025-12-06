Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.50
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
23:30
Флорида
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.24
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Вегас
3
П1
X
П2

«Локомотив» обыграл «Адмирал» и возглавил Западную конференцию КХЛ

Ярославский клуб победил в гостях со счетом 3:1.

Источник: Донат Сорокин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в гостях со счетом 3:1 обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Фетисов Арене» в присутствии 5 155 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (27-я, 31-я минуты) и Максим Березкин (47). У «Адмирала» отличился Либор Шулак (20).

«Локомотив» благодаря победе поднялся на первую строчку турнирной таблицы Западной конференции, ярославцы набрали 48 очков в 36 матчах. «Адмирал» потерпел четвертое поражение подряд, команда из Владивостока занимает 10-е место на Востоке с 28 очками после 32 встреч.

В следующем матче «Локомотив» примет минское «Динамо» 16 декабря, «Адмирал» на следующий день в гостях сыграет с хабаровским «Амуром».

Адмирал
1:3
1:0, 0:2, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
6.12.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5155 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Боб Хартли
Вратари
Дмитрий Шугаев
Даниил Исаев
1-й период
01:50
Павел Шэн
06:18
Максим Шалунов
16:46
Павел Шэн
16:46
Павел Шэн
16:46
Артем Кузин
19:38
Либор Шулак
(Дмитрий Завгородний, Кайл Олсон)
2-й период
26:13
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Мартин Гернат)
27:22
Рушан Рафиков
30:56
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
35:20
Никита Кирьянов
3-й период
45:10
Командный штраф
46:42
Максим Березкин
(Артур Каюмов, Байрон Фрэз)
56:47
Илья Николаев
Статистика
Адмирал
Локомотив
Штрафное время
11
13
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит