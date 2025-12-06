«Локомотив» обыграл «Адмирал» и возглавил Западную конференцию КХЛ

«Локомотив» благодаря победе поднялся на первую строчку турнирной таблицы Западной конференции, ярославцы набрали 48 очков в 36 матчах. «Адмирал» потерпел четвертое поражение подряд, команда из Владивостока занимает 10-е место на Востоке с 28 очками после 32 встреч.