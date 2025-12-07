Отстранен, но не уволен. Решение по тренеру «Адмирала» принимал губернатор

Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы. Такую информацию через час после окончания проигранного матча с «Локомотивом» (1:3) опубликовали официальные сайт и телеграмм-канал приморского клуба. При этом об отставке не сообщается. Скорее всего, решение было принято губернатором Приморья Олегом Кожемяко, который присутствовал на четырех последних домашних встречах «Адмирала», которые закончились поражениями.
«Отстранены в связи с неудовлетворительными результатами команды», — сообщает пресс-служба ХК «Адмирал».
Приморская команда проиграла четыре подряд домашних встречи. На данный момент «Адмирал» не попадает в плей-офф. На всех последних играх во Владивостоке присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Можно предположить, что он был расстроен результатами команды. Скорее всего, после игры с «Локомотивом» состоялся разговор главы региона с руководством клуба и тренером.
Кстати, журналисты на послематчевой пресс-конференции журналисты так и не дождались Леонида Тамбиева. Вместо него, после продолжительно паузы, к СМИ вышел Ильнур Гизатуллин. Именно он, по официальному сообщению ХК «Адмирал», сейчас будет исполняющим обязанности главного тренера. Этот сезон Гизатуллин начинал одним из тренеров «Динамо» (Москва). До этого Ильнур уже работал в тренерском штабе «Адмирала». Покинув столичную команду «по соглашению сторон», Гизатуллин вернулся в Приморье.
Что касается Леонида Тамбиева, то буквально пару недель назад, в ноябре 2025, исполнилось четыре года с момента его назначения главным тренером «Адмирала». За время работы в Приморье он показал себя, как жесткий и требовательный наставник, который строго требует выполнения от хоккеистов своих заданий. Но при этом дает результат.
Сезон 2021−2022 в КХЛ не был доигран из-за необходимости подготовки сборной России к зимним Олимпийским играм (2 место) и продолжавшейся эпидемией коронавируса. Однако при Тамбиеве приморцы набрали неплохой ход. Команда выиграла последние 4 встречи прерванного сезона и вполне могла побороться за плей-офф в случае продолжения чемпионата.
Сезон 2022−2023 стал лучшим в истории «Адмирала». Команда под руководством Тамбиева вышла в четвертьфинал кубка Гагарина, где в упорной борьбе уступила «Ак Барсу». А вот следующий чемпионат 2023−2024 стал для приморской команды неудачным. «Адмирал» не попал в плей-офф. Но именно губернатор Приморья Олег Кожемяко тогда принял решение продлить с Тамбиевым контракт, посчитав, что тренеру надо дать возможность поработать дальше с командой.
В итоге в чемпионата 2024−2025 «Адмирал» вновь вышел в плей-офф, где обидно уступил будущему финалисту кубка Гагарина — «Трактору».
В этом регулярном чемпионате команду «лихорадит». Команда неплохо начала чемпионат. Но, по словам Леонида Тамбиева, «не добрала своих очков» в некоторых домашних встречах. Например, с «Динамо» (Москва), ЦСКА, «Спартаком» можно было рассчитывать даже на победы.
Потом последовала серия из 8 поражений подряд. Её сменили 6 встреч с набранными очками. И теперь 4 подряд домашних поражения.
Важно отметить, что в официальном сообщении, говорится именно об «отстранении» Тамбиева и его помощника. Слово «отставка» пока не произнесено. Это дает несколько возможностей дальнейшего развития ситуации. С одной стороны, Тамбиева могут вернуть через какое-то время. С другой стороны, руководство клуба может дать возможность проявить себя Гизатуллину. Наконец, возможно и скорое назначение нового главного тренера.
Одна из кандидатур будущего возможного наставника «Адмирала» уже активно обсуждается болельщиками. Это бывший наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов. Именно у него был помощником Гизатуллин. А недавно сын Кудашова — молодой защитник — перешёл в «Адмирал».
