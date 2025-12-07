Отстранен, но не уволен. Решение по тренеру «Адмирала» принимал губернатор

Что касается Леонида Тамбиева, то буквально пару недель назад, в ноябре 2025, исполнилось четыре года с момента его назначения главным тренером «Адмирала». За время работы в Приморье он показал себя, как жесткий и требовательный наставник, который строго требует выполнения от хоккеистов своих заданий. Но при этом дает результат.