Хабаровский ХК «Амур» уступил петербургскому СКА в овертайме

Хабаровский «Амур» в овертайме уступил СКА со счётом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Поражение стало уже шестым подряд для дальневосточной команды.
Игра прошла 6 декабря в «Платинум Арене». Первая шайба встречи была забита во втором периоде: на 21-й минуте Лихачёв реализовал большинство после передачи Свечникова и Коротких, благодаря чему вывел «Амур» вперёд. Гости ответили в концовке третьего периода: Хайрулин сравнял счёт на 58-й минуте, когда у СКА было численное преимущество.
В овертайме решающий момент создал Менелл. На 64-й минуте он поразил ворота Шаймарданова с передачи Голдобина и Плотникова, закрепив тем самым победу петербургского клуба.
После 34 игр хабаровская команда остаётся на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 30 очков. Возможность взять реванш у «армейцев» представится уже сегодня, 7 декабря — команды сойдутся в ещё одном поединке в 17:00 по хабаровскому времени.
Игорь Ларионов
Дамир Шаймарданов
(00:00-10:51)
Сергей Иванов
(00:00-18:40)
Дамир Шаймарданов
(c 11:18)
Сергей Иванов
(18:53-58:05)
Сергей Иванов
(c 58:18)
00:58
Игнат Коротких
06:56
Виктор Балдаев
11:18
Брендан Лайпсик
14:08
Андрей Педан
18:53
Ярослав Дыбленко
20:54
Сергей Плотников
21:47
Ярослав Лихачев
(Евгений Свечников, Игнат Коротких)
27:32
Евгений Свечников
27:32
Егор Савиков
30:10
Иван Мищенко
52:01
Сергей Сапего
58:18
Марат Хайруллин
(Егор Савиков, Сергей Плотников)
64:11
Бреннан Менелл
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит