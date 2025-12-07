Ричмонд
Хабаровский ХК «Амур» уступил петербургскому СКА в овертайме

После 34 игр хабаровская команда остаётся на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: БЕЛТА

Хабаровский «Амур» в овертайме уступил СКА со счётом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Поражение стало уже шестым подряд для дальневосточной команды.

Игра прошла 6 декабря в «Платинум Арене». Первая шайба встречи была забита во втором периоде: на 21-й минуте Лихачёв реализовал большинство после передачи Свечникова и Коротких, благодаря чему вывел «Амур» вперёд. Гости ответили в концовке третьего периода: Хайрулин сравнял счёт на 58-й минуте, когда у СКА было численное преимущество.

В овертайме решающий момент создал Менелл. На 64-й минуте он поразил ворота Шаймарданова с передачи Голдобина и Плотникова, закрепив тем самым победу петербургского клуба.

После 34 игр хабаровская команда остаётся на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 30 очков. Возможность взять реванш у «армейцев» представится уже сегодня, 7 декабря — команды сойдутся в ещё одном поединке в 17:00 по хабаровскому времени.

Амур
1:2
0:0, 1:0, 0:1
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
6.12.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6891 зритель
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Вратари
Дамир Шаймарданов
(00:00-10:51)
Сергей Иванов
(00:00-18:40)
Дамир Шаймарданов
(c 11:18)
Сергей Иванов
(18:53-58:05)
Сергей Иванов
(c 58:18)
1-й период
00:58
Игнат Коротких
06:56
Виктор Балдаев
11:18
Брендан Лайпсик
14:08
Андрей Педан
18:53
Ярослав Дыбленко
2-й период
20:54
Сергей Плотников
21:47
Ярослав Лихачев
(Евгений Свечников, Игнат Коротких)
27:32
Евгений Свечников
27:32
Егор Савиков
30:10
Иван Мищенко
3-й период
52:01
Сергей Сапего
58:18
Марат Хайруллин
(Егор Савиков, Сергей Плотников)
Овертайм
64:11
Бреннан Менелл
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
Статистика
Амур
СКА
Штрафное время
10
10
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит