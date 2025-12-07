Хабаровский ХК «Амур» уступил петербургскому СКА в овертайме

Игра прошла 6 декабря в «Платинум Арене». Первая шайба встречи была забита во втором периоде: на 21-й минуте Лихачёв реализовал большинство после передачи Свечникова и Коротких, благодаря чему вывел «Амур» вперёд. Гости ответили в концовке третьего периода: Хайрулин сравнял счёт на 58-й минуте, когда у СКА было численное преимущество.