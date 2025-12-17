Хоккейная «Сибирь» обыграла «Авангард» со счётом 4:2

Несмотря на то, что гости открыли счёт в матче, хозяева льда переломили ход игры. Шайбы за «Сибирь» записали на свой счёт Антон Косолапов и автор дубля Семен Кошелев. Эффектную победную точку под конец игры поставил Чейз Приски, поразив пустые ворота «Авангарда» за одну секунду до сирены, когда соперник сменил вратаря на шестого полевого игрока.
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
16.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11245 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Ги Буше
Вратари
Антон Красоткин
Никита Серебряков
(00:00-04:36)
Никита Серебряков
(04:51-57:05)
Никита Серебряков
(58:57-59:10)
Никита Серебряков
(c 59:59)
1-й период
04:51
Михаил Абрамов
07:14
Скотт Уилсон
07:57
Эндрю Потуральски
(Майкл Маклауд, Константин Окулов)
09:42
Джозеф Чеккони
13:11
Клим Костин
19:29
Семен Кошелев
(Архип Неколенко, Антон Косолапов)
19:47
Артем Блажиевский
2-й период
20:44
Антон Косолапов
(Егор Аланов)
29:01
Федор Гордеев
32:49
Семен Кошелев
(Егор Аланов)
37:33
Алексей Яковлев
39:02
Константин Окулов
(Дамир Шарипзянов, Максим Лажуа)
3-й период
49:34
Клим Костин
59:59
Чэйз Приски
Статистика
Сибирь
Авангард
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит