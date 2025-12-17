Хоккейная «Сибирь» обыграла «Авангард» со счётом 4:2

Несмотря на то, что гости открыли счёт в матче, хозяева льда переломили ход игры. Шайбы за «Сибирь» записали на свой счёт Антон Косолапов и автор дубля Семен Кошелев. Эффектную победную точку под конец игры поставил Чейз Приски, поразив пустые ворота «Авангарда» за одну секунду до сирены, когда соперник сменил вратаря на шестого полевого игрока.