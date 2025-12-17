Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота
2
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.50
П2
14.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
4
:
Юта
1
Все коэффициенты
П1
X
17.00
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
3
:
Айлендерс
2
Все коэффициенты
П1
1.09
X
7.10
П2
111.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Коламбус
3
:
Анахайм
3
Все коэффициенты
П1
18.00
X
1.05
П2
21.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Монреаль
1
:
Филадельфия
3
Все коэффициенты
П1
71.00
X
16.00
П2
1.04
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург
2
:
Эдмонтон
4
Все коэффициенты
П1
23.00
X
7.68
П2
1.16
Хоккей. НХЛ
3-й период
Торонто
1
:
Чикаго
2
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.80
П2
43.00
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Барыс
4
П1
X
П2

Хоккейная «Сибирь» обыграла «Авангард» со счётом 4:2

Новосибирская «Сибирь» успешно стартовала в домашней серии матчей после паузы в чемпионате КХЛ. В первом «сибирском дерби» сезона команда взяла верх над омским «Авангардом» со счётом 4:2.

Источник: Сиб.фм

Несмотря на то, что гости открыли счёт в матче, хозяева льда переломили ход игры. Шайбы за «Сибирь» записали на свой счёт Антон Косолапов и автор дубля Семен Кошелев. Эффектную победную точку под конец игры поставил Чейз Приски, поразив пустые ворота «Авангарда» за одну секунду до сирены, когда соперник сменил вратаря на шестого полевого игрока.

Сибирь
4:2
1:1, 2:1, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
16.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11245 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Ги Буше
Вратари
Антон Красоткин
Никита Серебряков
(00:00-04:36)
Никита Серебряков
(04:51-57:05)
Никита Серебряков
(58:57-59:10)
Никита Серебряков
(c 59:59)
1-й период
04:51
Михаил Абрамов
07:14
Скотт Уилсон
07:57
Эндрю Потуральски
(Майкл Маклауд, Константин Окулов)
09:42
Джозеф Чеккони
13:11
Клим Костин
19:29
Семен Кошелев
(Архип Неколенко, Антон Косолапов)
19:47
Артем Блажиевский
2-й период
20:44
Антон Косолапов
(Егор Аланов)
29:01
Федор Гордеев
32:49
Семен Кошелев
(Егор Аланов)
37:33
Алексей Яковлев
39:02
Константин Окулов
(Дамир Шарипзянов, Максим Лажуа)
3-й период
49:34
Клим Костин
59:59
Чэйз Приски
Статистика
Сибирь
Авангард
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит