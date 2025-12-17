Ричмонд
Ги Буше: «Авангард» начал матч нормально, но схватил удаления и потерял инициативу"

Тренер отметил, что предвидел сложности в игре с «Сибирью».

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» 16 декабря на выезде проиграл в матче чемпионата КХЛ «Сибири» 2:4. Главный тренер омской команды Ги Буше оценил встречу, отметив козыри оппонента во встрече.

«Мы знали, что противник сегодня будет в огне, настроен, у них вернулся Бек, новые игроки, новый тренер, потрясающая атмосфера на арене. Начали нормально, но затем нахватали удалений и потеряли инициативу. Во втором периоде становились лучше и лучше, по броскам было 19:6 в нашу пользу, но мы недостаточно создавали моментов под воротами, было мало трафика. Если такого не происходит, тяжело забивать голы», — высказался специалист.

Выразил он свое мнение и о незасчитанной шайбе «ястребов» во втором периоде. По его оценке, там был хороший гол.

«Я посмотрел видео: нога противника толкает ногу нашего, поэтому идет движение по шайбе. Счет мог становиться 2:2, а потом получили 1:3 — и это уже другая история», — отметил Буше.

Далее «Авангард» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком» 18 декабря. Ранее мы также писали, что у него на месяц ушел на больничный тренер Александр Свитов.

Сибирь
4:2
1:1, 2:1, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
16.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11245 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Ги Буше
Вратари
Антон Красоткин
Никита Серебряков
(00:00-04:36)
Никита Серебряков
(04:51-57:05)
Никита Серебряков
(58:57-59:10)
Никита Серебряков
(c 59:59)
1-й период
04:51
Михаил Абрамов
07:14
Скотт Уилсон
07:57
Эндрю Потуральски
(Майкл Маклауд, Константин Окулов)
09:42
Джозеф Чеккони
13:11
Клим Костин
19:29
Семен Кошелев
(Архип Неколенко, Антон Косолапов)
19:47
Артем Блажиевский
2-й период
20:44
Антон Косолапов
(Егор Аланов)
29:01
Федор Гордеев
32:49
Семен Кошелев
(Егор Аланов)
37:33
Алексей Яковлев
39:02
Константин Окулов
(Дамир Шарипзянов, Максим Лажуа)
3-й период
49:34
Клим Костин
59:59
Чэйз Приски
Статистика
Сибирь
Авангард
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит