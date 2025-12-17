Ги Буше: «Авангард» начал матч нормально, но схватил удаления и потерял инициативу"

«Мы знали, что противник сегодня будет в огне, настроен, у них вернулся Бек, новые игроки, новый тренер, потрясающая атмосфера на арене. Начали нормально, но затем нахватали удалений и потеряли инициативу. Во втором периоде становились лучше и лучше, по броскам было 19:6 в нашу пользу, но мы недостаточно создавали моментов под воротами, было мало трафика. Если такого не происходит, тяжело забивать голы», — высказался специалист.