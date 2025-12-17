Ричмонд
Виктор Козлов назвал причины поражения «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»

У хоккеистов «Салавата Юлаева» не хватило хладнокровия и психологической устойчивости в прошедшем матче с «Ак Барсом».

Источник: Башинформ

Такую оценку игре своих подопечных выставил главный тренер уфимского хоккейного клуба Виктор Козлов.

Напомним, накануне в столице Татарстана встреча «зелёного дерби» закончилась со счётом 3:6.

По словам Виктора Козлова, во время игры у «юлаевцев» возникли сложности с реализацией большинства.

«Мы должны были забивать, но вратарь соперника провёл великолепный матч. Нам не хватило хладнокровия, были проблемы с контролем шайбы в средней зоне, они быстро нас накрывали. Когда много большинства в первом периоде, а мы не смогли забить — нужна психологическая устойчивость. Здесь не хватило хладнокровия в завершении моментов», — поделился Виктор Козлов.

Ак Барс
6:3
3:1, 1:1, 2:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
16.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8419 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Виктор Козлов
Вратари
Максим Арефьев
Семен Вязовой
(00:00-20:00)
Илья Коновалов
(c 20:00)
1-й период
05:31
Семен Терехов
(Никита Лямкин, Брэндон Биро)
06:26
Денис Ян
(Джек Родуолд, Девин Броссо)
07:54
Командный штраф
09:28
Командный штраф
11:32
Максим Арефьев
15:23
Никита Лямкин
17:17
Кирилл Семенов
(Александр Барабанов)
18:49
Александр Хмелевский
(Митчелл Миллер, Никита Лямкин)
2-й период
25:50
Константин Лучевников
30:15
Илья Сафонов
33:02
Дмитрий Яшкин
(Артемий Князев, Александр Барабанов)
36:16
Дмитрий Яшкин
37:51
Девин Броссо
(Денис Ян, Антон Берлев)
3-й период
43:18
Дмитрий Яшкин
45:48
Артемий Князев
(Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов)
55:04
Артур Фаизов
57:00
Артем Горшков
57:35
Дмитрий Кателевский
(Михаил Фисенко, Илья Карпухин)
Статистика
Ак Барс
Салават Юлаев
Штрафное время
16
2
Игра в большинстве
1
8
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
