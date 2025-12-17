Виктор Козлов назвал причины поражения «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»

Такую оценку игре своих подопечных выставил главный тренер уфимского хоккейного клуба Виктор Козлов.
Напомним, накануне в столице Татарстана встреча «зелёного дерби» закончилась со счётом 3:6.
По словам Виктора Козлова, во время игры у «юлаевцев» возникли сложности с реализацией большинства.
«Мы должны были забивать, но вратарь соперника провёл великолепный матч. Нам не хватило хладнокровия, были проблемы с контролем шайбы в средней зоне, они быстро нас накрывали. Когда много большинства в первом периоде, а мы не смогли забить — нужна психологическая устойчивость. Здесь не хватило хладнокровия в завершении моментов», — поделился Виктор Козлов.
Анвар Гатиятулин
Виктор Козлов
Максим Арефьев
Семен Вязовой
(00:00-20:00)
Илья Коновалов
(c 20:00)
05:31
Семен Терехов
(Никита Лямкин, Брэндон Биро)
06:26
Денис Ян
(Джек Родуолд, Девин Броссо)
07:54
Командный штраф
09:28
Командный штраф
11:32
Максим Арефьев
15:23
Никита Лямкин
17:17
Кирилл Семенов
(Александр Барабанов)
18:49
Александр Хмелевский
(Митчелл Миллер, Никита Лямкин)
25:50
Константин Лучевников
30:15
Илья Сафонов
33:02
Дмитрий Яшкин
(Артемий Князев, Александр Барабанов)
36:16
Дмитрий Яшкин
37:51
Девин Броссо
(Денис Ян, Антон Берлев)
43:18
Дмитрий Яшкин
45:48
Артемий Князев
(Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов)
55:04
Артур Фаизов
57:00
Артем Горшков
57:35
Дмитрий Кателевский
(Михаил Фисенко, Илья Карпухин)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит