Якубов стал тренером «Динамо», вернувшись в хоккейный клуб спустя 16 лет

Якубову 55 лет, он является воспитанником «Динамо» и работал помощником главного тренера в клубе с 2007 по 2009 год, выиграв с ним Кубок Шпенглера (2008). В Фонбет — Континентальной хоккейной лиге Якубов также работал в качестве помощника главного тренера в нижнекамском «Нефтехимике», подмосковном «Витязе» и ЦСКА. С армейским клубом специалист по три раза выигрывал Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023) и Кубок Континента (2019, 2020, 2021).