Хоккеисты минского «Динамо» проиграли второй матч подряд в серии буллитов

В четверг, 18 декабря, «зубры» гостили у «Автомобилиста» в Екатеринбурге. В стартовой трети команды по разу поиграли в большинстве и не смогли реализовать лишнего. Период катился к нулевой ничьей, однако за десять секунд до ухода на перерыв хозяева вышли вперед. В середине второго отрезка уральцы удвоили перевес, но уже в следующей атаке минчан Вадим Мороз сократил отставание.
Восстановить паритет гости сумели за пять минут до конца третьего периода усилиями Ильи Усова. Встреча перешла в овертайм, а оттуда — в серию послематчевых бросков. Изначально «зубры» оказались в ней точнее, но успешная попытка Сэма Энаса была отменена из-за помехи вратарю. Четвертый раунд был переигран, и на сей раз удача была на стороне «Авто». В итоге поражение «Динамо» со счетом 2:3.
В гостевом турне подопечные Дмитрия Квартальнова набрали два балла из четырех возможных. Два дня назад наша команда также в серии буллитов уступила «Локомотиву» (2:3). Столичный клуб с 49 очками остался на третьем месте в Западной конференции. Далее «зубров» ожидает четырехматчевая домашняя серия, в которой минчане примут «Ладу» (21 декабря), московское «Динамо» (23.12 и 28.12), а также СКА (26.12).
Николай Заварухин
Дмитрий Квартальнов
Владимир Галкин
(00:00-65:00)
Закари Фукале
(00:00-65:00)
06:04
Ксавье Уэлле
09:05
Алексей Бывальцев
09:05
Вадим Шипачев
15:35
Алексей Бывальцев
19:51
Степан Хрипунов
(Никита Шашков, Данил Романцев)
32:58
Кертис Волк
(Максим Осипов, Брукс Мэйсек)
33:21
Вадим Мороз
(Андрей Стась)
34:01
Никита Трямкин
55:08
Илья Усов
(Роберт Хэмилтон, Егор Бориков)
победный бросок: Анатолий Голышев
(Автомобилист)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
