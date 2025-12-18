Хоккеисты минского «Динамо» проиграли второй матч подряд в серии буллитов

Восстановить паритет гости сумели за пять минут до конца третьего периода усилиями Ильи Усова. Встреча перешла в овертайм, а оттуда — в серию послематчевых бросков. Изначально «зубры» оказались в ней точнее, но успешная попытка Сэма Энаса была отменена из-за помехи вратарю. Четвертый раунд был переигран, и на сей раз удача была на стороне «Авто». В итоге поражение «Динамо» со счетом 2:3.