«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь», одержав 700-ю победу в КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл череповецкую «Северсталь».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Череповце завершилась победой гостей со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). В составе уфимцев шайбы забросили Александр Жаровский (3-я минута) и Максим Кузнецов (7). У «Северстали» отличился Данил Веряев (20).

«Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в КХЛ. Клуб выступает в лиге с сезона-2008/09. Уфимская команда с 33 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, «Северсталь» (49 баллов) идет второй на Западе.

В следующем матче «Салават Юлаев» на своем льду проведет «зеленое дерби» против казанского «Ак Барса» 20 декабря. «Северсталь» 23 декабря примет московский ЦСКА.

В другом матче омский «Авангард» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0).

Северсталь
1:2
1:2, 0:0, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
18.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5170 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Виктор Козлов
Вратари
Александр Самойлов
(00:00-57:46)
Семен Вязовой
1-й период
02:03
Александр Жаровский
(Егор Сучков, Артем Горшков)
03:58
Руслан Абросимов
06:29
Максим Кузнецов
(Петр Хохряков)
08:59
Давид Думбадзе
11:05
Егор Сучков
19:15
Данил Веряев
2-й период
24:36
Владимир Грудинин
3-й период
52:22
Петр Хохряков
55:05
Александр Скоренов
Статистика
Северсталь
Салават Юлаев
Штрафное время
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит