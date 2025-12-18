«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь», одержав 700-ю победу в КХЛ

«Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в КХЛ. Клуб выступает в лиге с сезона-2008/09. Уфимская команда с 33 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, «Северсталь» (49 баллов) идет второй на Западе.