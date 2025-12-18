«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь», одержав 700-ю победу в КХЛ

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась победой гостей со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). В составе уфимцев шайбы забросили Александр Жаровский (3-я минута) и Максим Кузнецов (7). У «Северстали» отличился Данил Веряев (20).
«Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в КХЛ. Клуб выступает в лиге с сезона-2008/09. Уфимская команда с 33 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, «Северсталь» (49 баллов) идет второй на Западе.
В следующем матче «Салават Юлаев» на своем льду проведет «зеленое дерби» против казанского «Ак Барса» 20 декабря. «Северсталь» 23 декабря примет московский ЦСКА.
В другом матче омский «Авангард» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0).
Андрей Козырев
Виктор Козлов
Александр Самойлов
(00:00-57:46)
Семен Вязовой
02:03
Александр Жаровский
(Егор Сучков, Артем Горшков)
03:58
Руслан Абросимов
06:29
Максим Кузнецов
(Петр Хохряков)
08:59
Давид Думбадзе
11:05
Егор Сучков
19:15
Данил Веряев
24:36
Владимир Грудинин
52:22
Петр Хохряков
55:05
Александр Скоренов
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит