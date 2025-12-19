«Мы реализовали моменты»: форвард «Автомобилиста» Кертис Волк — об игре с минским «Динамо»

— Минское «Динамо» — хорошая команда. Они выиграли много матчей в этом сезоне. Играя против них, нам нужно было поработать в защите, это удалось. Я доволен тем, как мы действовали на льду, доволен тем, что мы смогли реализовать свои моменты, которых было не так много. Реализация этих моментов привела к победе.