«Мы реализовали моменты»: форвард «Автомобилиста» Кертис Волк — об игре с минским «Динамо»

Нападающий «Автомобилиста» стал автором одной из заброшенных шайб, а игра завершилась со счетом 3:2 в серии буллитов.
— Кертис, что помогло одержать победу над «Динамо» из Минска?
— Минское «Динамо» — хорошая команда. Они выиграли много матчей в этом сезоне. Играя против них, нам нужно было поработать в защите, это удалось. Я доволен тем, как мы действовали на льду, доволен тем, что мы смогли реализовать свои моменты, которых было не так много. Реализация этих моментов привела к победе.
— Какой момент встречи был ключевым?
— Это была равная игра, в которой сложно выделить какой-то основной момент. По факту моменты, когда Толя Голышев забил буллит и когда буллит Сэма Энаса не был засчитан, сыграли ключевую роль.
— Успели расстроиться в тот момент, когда на табло счет стал 2:3, а минчане праздновали победу?
— Нет. Сразу было понятно, что судьи будут смотреть повтор. Я не был уверен, был там гол или нет. Мы просто ждали, какое решение будет принято.
— Поединки с этой командой получаются упорными. Сегодня игра снова дошла до серии буллитов. Почему так сложно противостоять «зубрам»?
— Когда играешь с системной командой, которая играет в хороший хоккей, то всегда испытываешь трудности и легких игр не бывает. Минское «Динамо» — хорошо организованный коллектив, поэтому матчи с ними получаются такими упорными.
— Удивляют ли вас успехи белорусской команды? Подопечные Дмитрия Квартальнова расположились в тройке лидеров Западной конференции КХЛ.
— У них отличная команда, отличный тренер. Они играют по системе. Но сейчас ситуация в лиге такая, что много команд практически равного уровня. Минское «Динамо» сейчас просто на ходу, поэтому они занимают лидирующие позиции. Их расположение в турнирной таблице — не сюрприз.
Николай Заварухин
Дмитрий Квартальнов
Владимир Галкин
(00:00-65:00)
Закари Фукале
(00:00-65:00)
06:04
Ксавье Уэлле
09:05
Алексей Бывальцев
09:05
Вадим Шипачев
15:35
Алексей Бывальцев
19:51
Степан Хрипунов
(Никита Шашков, Данил Романцев)
32:58
Кертис Волк
(Максим Осипов, Брукс Мэйсек)
33:21
Вадим Мороз
(Андрей Стась)
34:01
Никита Трямкин
55:08
Илья Усов
(Роберт Хэмилтон, Егор Бориков)
победный бросок: Анатолий Голышев
(Автомобилист)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит