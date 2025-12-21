Квартальнов: довольны игрой и реализацией, но в хорошем состоянии были не все

На старте домашней серии минчане разгромили команду из Тольятти со счетом 7:2. Дубль за «зубров» оформил Виталий Пинчук, по шайбе забросили Илья Усов, Даниил Липский, Роб Хэмилтон, Сэм Энас и Сергей Кузнецов. Четыре голевые передачи отдал Алекс Лимож.
«Мы провели хороший второй период, забили много голов, и это сказалось. Жаль, что пропустили в меньшинстве. Счет позволял, но не надо такого допускать, нужно действовать солиднее, помогать вратарю. Довольны игрой и реализацией, но не все были в хорошем состоянии, — отметил Дмитрий Квартальнов. — Сегодня отсутствовали Мороз и Хенкель: Вадим приболел, Кристиан не попал в состав из-за ротации. Готовимся к следующей игре».
Динамовцы продлили серию с набранными очками до восьми матчей и поднялись на второе место в Западной конференции. Далее «зубров» ожидает дерби с московскими одноклубниками, которое пройдет на «Минск-Арене» 23 декабря.
Дмитрий Квартальнов
Павел Десятков
Василий Демченко
Александр Трушков
(00:00-25:32)
Иван Бочаров
(c 25:32)
09:39
Илья Усов
(Николай Салыго, Никита Пышкайло)
11:56
Командный штраф
16:10
Алекс Коттон
23:37
Даниил Липский
(Роберт Хэмилтон, Даррен Дитц)
25:32
Роберт Хэмилтон
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
27:43
Роберт Хэмилтон
27:43
Райли Савчук
30:03
Никита Михайлов
(Николай Макаров)
34:15
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
37:22
Никита Михайлов
39:30
Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
40:19
Виталий Пинчук
(Ксавье Уэлле, Тай Смит)
40:19
Дмитрий Кугрышев
45:15
Андрей Чивилев
47:23
Андрей Чивилев
49:31
Андрей Обидин
49:57
Сергей Кузнецов
52:38
Дмитрий Кугрышев
54:14
Виталий Пинчук
(Тай Смит, Алекс Лимож)
59:44
Колби Уильямс
59:44
Дмитрий Кугрышев
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит