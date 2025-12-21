Квартальнов: довольны игрой и реализацией, но в хорошем состоянии были не все

«Мы провели хороший второй период, забили много голов, и это сказалось. Жаль, что пропустили в меньшинстве. Счет позволял, но не надо такого допускать, нужно действовать солиднее, помогать вратарю. Довольны игрой и реализацией, но не все были в хорошем состоянии, — отметил Дмитрий Квартальнов. — Сегодня отсутствовали Мороз и Хенкель: Вадим приболел, Кристиан не попал в состав из-за ротации. Готовимся к следующей игре».