ХК «Автомобилист» одержал волевую победу над «Адмиралом»

Екатеринбургский ХК «Автомобилист» одержал волевую победу над «Адмиралом» из Владивостока. Встреча состоялась накануне на «УГМК-Арене». Счет открыли гости: отличился Игорь Гераськин.

Источник: БЕЛТА

Однако очень скоро Брукс Мэйсек восстановил равенство. Под занавес первого периода «Адмирал» вновь вышел вперед: шайбу забросил Павел Шэн.

Во втором периоде благодаря точным броскам Стефана Да Косты и Рида Буше «Автомобилист» вернул преимущество. А в третьем периоде забитых шайб не было. Победа команды из Екатеринбурга — 3:2.

Напомним, что сразу четыре игрока «Автомобилиста» примут участие в Матче Звезд КХЛ, который пройдет в следующем году в уральской столице.

Автомобилист
3:2
1:2, 2:0, 0:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
21.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 9828 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Ильнур Гизатуллин
Вратари
Владимир Галкин
(00:00-20:00)
Адам Хуска
(00:00-40:00)
Евгений Аликин
(c 20:00)
Дмитрий Шугаев
(40:00-56:51)
Дмитрий Шугаев
(58:10-58:20)
Дмитрий Шугаев
(59:43-59:49)
1-й период
12:41
Игорь Гераськин
(Аркадий Шестаков, Никита Сошников)
12:41
Анатолий Голышев
13:30
Кайл Олсон
14:49
Дмитрий Дерябин
15:12
Брукс Мэйсек
(Стефан Да Коста, Рид Буше)
17:04
Павел Шэн
(Павел Коледов)
2-й период
25:34
Стефан Да Коста
(Александр Шаров, Джесси Блэкер)
25:34
Даниил Гутик
30:59
Дмитро Тимашов
31:47
Рид Буше
(Дмитрий Юдин, Стефан Да Коста)
3-й период
46:13
Сергей Зборовский
Статистика
Автомобилист
Адмирал
Штрафное время
4
11
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит