Форвард «Авангарда» назвал игру с «Нефтехимиком» «поворотным моментом в сезоне»

«Я считаю, что сегодня был такой вполне поворотный момент для нас, когда мы не просто играли, когда соперник давал это делать, а смогли перевернуть матч в нужный момент и начать играть по-своему», — сказал Пономарёв в интервью клубному ТВ «Авангарда». — «С начала сезона мы стали совсем другой командой и показали сегодня хороший хоккей в плане ментальной составляющей нашей игры. Мы можем доставать из себя хорошую игру, когда это надо сделать, когда надо переломить ситуацию».