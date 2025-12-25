Форвард «Авангарда» назвал игру с «Нефтехимиком» «поворотным моментом в сезоне»

Нападающий омского «Авангарда» Василий Пономарёв высказался об игре с нижнекамским «Нефтехимиком».
Встреча завершилась победой «ястребов» со счётом 4:3. Пономарёв оформил дубль, в том числе забросил победную шайбу.
«Я считаю, что сегодня был такой вполне поворотный момент для нас, когда мы не просто играли, когда соперник давал это делать, а смогли перевернуть матч в нужный момент и начать играть по-своему», — сказал Пономарёв в интервью клубному ТВ «Авангарда». — «С начала сезона мы стали совсем другой командой и показали сегодня хороший хоккей в плане ментальной составляющей нашей игры. Мы можем доставать из себя хорошую игру, когда это надо сделать, когда надо переломить ситуацию».
Рассказал Пономарёв и про эмоциональное состояние команды после третьего периода.
«Здесь очень профессиональные игроки, и я думаю, что перед овертаймом уже ничего не надо было говорить. Команда была и на подъеме, и понимала, что надо делать», — отметил нападающий.
«Авангард» одержал победу в дополнительное время и продолжил погоню в таблице Востока за «Ак Барсом» и «Металлургом».
Ги Буше
Игорь Гришин
Никита Серебряков
(00:00-58:05)
Филипп Долганов
(00:00-63:39)
Никита Серебряков
(58:46-58:59)
Никита Серебряков
(59:07-63:39)
12:15
Евгений Митякин
21:33
Наиль Якупов
(Артем Блажиевский)
32:46
Андрей Белозеров
(Дамир Жафяров, Лука Профака)
35:03
Клим Костин
35:58
Герман Точилкин
38:04
Герман Точилкин
(Григорий Селезнев)
45:32
Василий Пономарев
(Наиль Якупов, Вячеслав Войнов)
48:44
Эндрю Потуральски
56:33
Герман Точилкин
(Евгений Митякин)
59:07
Николай Прохоркин
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
63:39
Василий Пономарев
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Морозов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит