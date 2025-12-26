«Мало двигались и совершили много ошибок». Квартальнов о поражении от СКА

«Очень слабый первый период. Было много потерь, технического брака. Начинали бегать за шайбой, не было целостности. Хотя до этого провели пару хороших игр. Чтобы стать большой солидной командой, нам надо научиться играть по своему состоянию. Мы перестали двигаться и совершили очень много ошибок в средней зоне. Легко давали сопернику заходить в зону, делали непозволительные вещи. Нужно было сыграть попроще, — сказал Квартальнов. — Команда сегодня была не такой, какой мы хотим ее видеть. Было мало движения. Я скептически отношусь к статистике, но она сегодня показала, что по движению это была наша самая худшая игра. Нужно бегать».