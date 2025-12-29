Каблуков подписал просмотровый контракт с «Шанхайскими драконами»

Каблукову 37 лет. Он завоевал два Кубка Гагарина в составе петербургского СКА и один — с «Авангардом». Также нападающий выступал в КХЛ за нижегородское «Торпедо», московский «Спартак», подмосковный «Атлант» и столичное «Динамо». В минувшем сезоне форвард стал третьим хоккеистом, достигшим отметки в 1000 матчей в КХЛ, и установил рекорд по числу участий в розыгрышах Кубка Гагарина (16). Всего на его счету 1027 матчей в КХЛ и 197 очков (64 гола + 133 передачи). В составе сборной России Каблуков в 2018 году стал олимпийским чемпионом.