Каблуков подписал просмотровый контракт с «Шанхайскими драконами»

«Шанхайские драконы» подписали просмотровый контракт с Каблуковым.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Каблуков подписал просмотровый контракт с «Шанхайскими драконами», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Форвард, который в апреле покинул омский «Авангард» и находился без клуба, будет выступать за китайскую команду под 29-м номером.

Каблукову 37 лет. Он завоевал два Кубка Гагарина в составе петербургского СКА и один — с «Авангардом». Также нападающий выступал в КХЛ за нижегородское «Торпедо», московский «Спартак», подмосковный «Атлант» и столичное «Динамо». В минувшем сезоне форвард стал третьим хоккеистом, достигшим отметки в 1000 матчей в КХЛ, и установил рекорд по числу участий в розыгрышах Кубка Гагарина (16). Всего на его счету 1027 матчей в КХЛ и 197 очков (64 гола + 133 передачи). В составе сборной России Каблуков в 2018 году стал олимпийским чемпионом.